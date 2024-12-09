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客美多咖啡x布丁狗聯名商品12／18上市　隨餐送插卡與盲袋貼紙

▲客美多咖啡首度聯名布丁狗　3款新商品12/18上市。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡聯名布丁狗，3款新商品12/18上市。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

台灣客美多咖啡12月18日起攜手三麗鷗人氣明星布丁狗，推出全新聯名企劃，除了推出3款新商品外，還有限量加價的杯墊組與磁鐵組。

這次台灣客美多咖啡與三麗鷗人氣明星布丁狗聯名活動，從12月18日起至2025年2月26日，除了全新期間限定的「焦糖布丁牛奶咖啡」與「焦糖布丁奶茶」2款飲品，經典招牌甜點「冰與火」也迎來全新聯名版本—「冰與火焦糖卡士達」。

▲客美多咖啡首度聯名布丁狗　3款新商品12/18上市。（圖／客美多咖啡提供）

▲點用布丁狗聯名餐點都會隨機附上插卡，同時再贈送盲袋貼紙。（圖／客美多咖啡提供）

焦糖布丁奶茶融合滑嫩布丁與香甜焦糖，而焦糖布丁牛奶咖啡則在甜蜜中帶有濃郁咖啡的成熟氣息。冰與火是客美多咖啡經典招牌甜點，這次聯名活動期間，則祭出全新版本—冰與火焦糖卡士達，酥脆的丹麥麵包中夾入香濃卡士達餡，上方搭配霜淇淋。此外，點用聯名餐點都會隨機插上一款萌萌的布丁狗插卡，同時再贈送盲袋貼紙。

除了3款新品，客美多咖啡這次聯名更推出限量加價購商品，包括布丁狗x客美多咖啡2入杯墊組與3入磁鐵組，即日起在全台客美多咖啡限量販售，數量有限，售完為止。

▲藏壽司特色聯名店。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司在全台北中南4間店推出特色聯名店。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司繼公布限定蠟筆小新扭蛋後，今日宣布在全台北中南4間店推出特色聯名店，分別位於「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」和「高雄岡山店」，店裡集結蠟筆小新、春日部防衛隊、野原一家、小白以及康達姆機器人等經典角色，而且民眾把合照上傳社群，有機會獲得蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒或蠟筆小新波士頓旅行包。

藏壽司12月13日起至明年1月20日推出集點活動，在任一店鋪消費滿300元，即可獲得1點，集滿14點即可獲得大人小孩都愛的「小新餐碗兩入組」（限量3200個），17點則能兌換「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」（限量2000個）。

▲藏壽司推出蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司新推出的蠟筆小新聯名扭蛋，活動時間為12月13日起至2025年2月7日，其中「蠟筆小新鮮度君吊飾」將各人氣角色趴在放著經典壽司的鮮度君上，有小新穿著睡衣撲上的調皮模樣、小白彷彿在搖尾巴的貪吃俏皮表情。另有各4款設計精美的「蠟筆小新胸章」和「蠟筆小新磁鐵書籤」，讓收藏更豐富多元。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 藏壽司 布丁狗 蠟筆小新

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