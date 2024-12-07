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東京聖誕、跨年必看燈海！澀谷夢幻青之洞窟　新宿看哥吉拉光雕秀

▲▼TOKYO ILLUMILIA。（圖／©️Moroi Yudai）

▲TOKYO ILLUMILIA。（圖／©️Moroi Yudai）

記者蔡玟君／綜合報導

聖誕節即將來臨，現在的東京入夜後整座城市閃耀著繽紛的燈飾，交織的光影瞬間幻化成仙境般迷人，其中就有4處燈海不能錯過，包括東京車站周邊最夢幻香檳金燈海，澀谷的青之洞窟，還有東京都廳打造哥吉拉光雕投影秀，都是今年必看亮點。

1.TOKYO ILLUMILIA 
自2009年啟動的「TOKYO ILLUMILIA」，以東京車站八重洲口延伸至日本橋的「日本橋櫻花通」為中心，超過12萬個小燈泡，掛滿櫻花樹大道，化身華麗燈海，讓冬季的夜晚變得璀璨閃亮。

「TOKYO ILLUMILIA」今年的主題為「New Starting Point」，設計概念為「simple & contrast」，採用香檳金為基調的裝飾展現光影之美。燈飾期間自即日起至2025年2月14日為止。

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京車站丸之內仲通點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

2.丸之內仲通
位於東京站和皇居之間的「丸之內仲通」，是東京都內景觀特別漂亮的街道之一，全長 1.2 公里，筆直寬闊的大道兩旁，在每年冬天，約300棵街道樹，被大約82萬顆香檳金色燈泡點亮，目不暇給；而為了響應環保，丸之內燈飾活動是使用對環境友善的綠能。

今年迎來第23年的點燈活動從即日起到2025年2月16，幾乎持續一整個冬季，讓訪客沈浸在璀璨的燈飾洗禮中。此外，現在還有聖誕市集「Marunouchi Street Park 2024 Winter」，提供溫暖限定菜單的餐車，同時燈海也與瑪利歐合作，遊客可以在指定點燈地點與瑪利歐合影拍照。

▲▼青之洞窟SHIBUYA。（圖／©青之洞窟SHIBUYA）

▲青之洞窟SHIBUYA。（圖／©青之洞窟SHIBUYA）

3.青之洞窟SHIBUYA
澀谷每年冬天「青之洞窟SHIBUYA」點燈活動，沿著澀谷公園通到代代木公園約800公尺路段延展，使用了數十萬顆藍色燈飾，打造出如夢似幻的藍色隧道，置身其中，彷彿進入童話世界，令人流連忘返。

為了慶祝今年邁入10周年，特別在代代木公園會場設置巨大的球形燈光氣球「青之洞窟 - THE SNOW DOME」。氣球內部將投影以雪景為主題的影像，讓冬日氛圍更加濃厚。今年的燈飾期間從即日起至12月25日為止。

▲▼東京都廳哥吉拉光雕秀。（圖／©TOHO CO., LTD提供）

▲東京都廳哥吉拉光雕秀。（圖／©TOHO CO., LTD提供）

4.東京都廳最大建築光雕投影「TOKYO GODZILLAs」
「TOKYO Night & Light」光雕投影活動是東京夜間觀光的新亮點，以位於新宿的東京都廳第一本廳舍為畫布，還獲得了「最大建築光雕投影顯示幕」的金氏世界紀錄。

今年為慶祝日本經典怪獸之王「哥吉拉」推出70週年慶，東京都廳外牆以巨幅哥吉拉光雕投影秀展示，兩座高樓中間投影出彷彿從次元洞口中現身的巨大哥吉拉，逢周六日及假日播放，且預計將出現7隻哥吉拉。

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 國外特色系列 亞洲旅遊

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