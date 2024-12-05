ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全桌享5折！溜溜酸菜魚高雄富民店周年優惠　連推7天

▲溜溜酸菜魚富民店開幕周年優惠連推7天。（圖／漢來美食提供）

▲溜溜酸菜魚富民店開幕周年優惠連推7天。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「溜溜酸菜魚」富民店慶祝開幕滿1年，今日起連7天推出5折優惠，營業前1小時已有不少排隊民眾等候，開門不到15分鐘就發完30組優惠號碼牌。

溜溜主打酸菜魚，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、以及高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

▲溜溜酸菜魚富民店開幕周年優惠連推7天。（圖／漢來美食提供）

▲溜溜酸菜魚富民店。（圖／漢來美食提供）

溜溜酸菜魚目前全台已有4家店，其中2023年開幕的高雄富民店是首間街邊店，慶祝該店開店滿1周年，今日起至12月11日推出全桌5折優惠（12/5有30組，12/6-12/11為20組），而12月31日前到全台分店用餐，分享指定短影片並於品牌IG或FB打卡，即可兌換「溜溜蝦滑」1份。

▲青花驕12／5進駐南港CITYLINK。（圖／王品提供）

另外，搶年末聚餐商機，王品集團旗下火鍋品牌接力展店，「青花驕」今日進駐CITYLINK南港店，同時舉辦開幕慶，明年1月24日前，凡戶籍地、工作地點在南港、內湖區，憑身分證、名片，來店消費送青花驕特色綜合丸，滿1500元再送青花椒麻口水牛。

不只青花驕拓新點，王品集團「聚日式鍋物」基隆信一店將於12月15日開幕，這也是該品牌在基隆的首家分店。開幕同步推出在地人好康，12月15日至12月31日，帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌送富士肉肉山1份。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 溜溜酸菜魚 漢來美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

推薦閱讀

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

超商開賣福袋抽「台積電股票」

超商開賣福袋抽「台積電股票」

鳥貴族台灣第3家店地點曝光

鳥貴族台灣第3家店地點曝光

全桌享5折！溜溜酸菜魚高雄富民店周年優惠　連推7天

全桌享5折！溜溜酸菜魚高雄富民店周年優惠　連推7天

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

近看沉睡法老！埃及4處景點住宿推薦

近看沉睡法老！埃及4處景點住宿推薦

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

車站就在隔壁！北海道最方便飯店開箱

車站就在隔壁！北海道最方便飯店開箱

達美樂「起司火山披薩」回歸

達美樂「起司火山披薩」回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

清心福全限時2周喝2大飲品買1送1

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

大巨蛋餐廳隔牆可聽到周杰倫開唱

夜間也美！士林官邸菊展點亮到9點

可樂旅遊開賣亞洲首艘迪士尼探險號

台南山線療癒系玩法攻略

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈

隱藏農會裡的秘境咖啡廳！

台中山谷燈光節　看全台最高聖誕樹

COLD STONE限時1天桶裝冰買1送1

熱門行程

最新新聞更多

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

超商開賣福袋抽「台積電股票」

鳥貴族台灣第3家店地點曝光

全桌享5折！溜溜酸菜魚高雄富民店周年優惠　連推7天

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

近看沉睡法老！埃及4處景點住宿推薦

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366