全桌享5折！溜溜酸菜魚高雄富民店周年優惠　連推7天

▲溜溜酸菜魚富民店開幕周年優惠連推7天。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「溜溜酸菜魚」富民店慶祝開幕滿1年，今日起連7天推出5折優惠，營業前1小時已有不少排隊民眾等候，開門不到15分鐘就發完30組優惠號碼牌。

溜溜主打酸菜魚，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、以及高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

▲溜溜酸菜魚富民店。（圖／漢來美食提供）

溜溜酸菜魚目前全台已有4家店，其中2023年開幕的高雄富民店是首間街邊店，慶祝該店開店滿1周年，今日起至12月11日推出全桌5折優惠（12/5有30組，12/6-12/11為20組），而12月31日前到全台分店用餐，分享指定短影片並於品牌IG或FB打卡，即可兌換「溜溜蝦滑」1份。

▲青花驕12／5進駐南港CITYLINK。（圖／王品提供）

另外，搶年末聚餐商機，王品集團旗下火鍋品牌接力展店，「青花驕」今日進駐CITYLINK南港店，同時舉辦開幕慶，明年1月24日前，凡戶籍地、工作地點在南港、內湖區，憑身分證、名片，來店消費送青花驕特色綜合丸，滿1500元再送青花椒麻口水牛。

不只青花驕拓新點，王品集團「聚日式鍋物」基隆信一店將於12月15日開幕，這也是該品牌在基隆的首家分店。開幕同步推出在地人好康，12月15日至12月31日，帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌送富士肉肉山1份。