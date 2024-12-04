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LADY M最新「草莓起司千層」12月限定吃！還加新鮮草莓、莓果餡

▲▼LADY M推「草莓起司千層蛋糕」。（圖／LADY M提供）

▲LADY M推全新「草莓起司千層蛋糕」。（圖／LADY M提供）

記者蕭筠／台北報導

草莓季到了！紐約甜點品牌「Lady M」今年推出全新「草莓起司千層蛋糕」，餅皮間層層抹上草莓起司鮮奶油，搭配酸甜莓果、新鮮草莓增添口感，香氣十足，即日起於全門市限時開賣。

Lady M全新冬季限定「草莓起司千層蛋糕」選用自製法芙娜草莓巧克力脆片做為基底，層層堆疊薄透餅皮，餅皮間則抹上奶香濃郁的草莓起司鮮奶油，搭配最頂層的酸甜莓果餡，最後放上新鮮草莓切片點綴，每一口都能吃到濃密起司與酸甜草莓的香甜滋味，單片售價290元，即日起至12月31日於全門市上市。

▲▼亞尼克重磅聯名水水灶咖推「甘芭DAY生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克聯名水水灶咖推「甘芭DAY生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

另外，亞尼克首度攜手百萬YouTuber千千的「水水灶咖」聯手打造全新台味甜點「甘芭DAY生乳捲」，嚴選產自彰化社頭八卦山腳下的「紅心芭樂」做為主角，經過去籽、熬煮等工序製成果餡後，加入法國芭樂果泥與奶霜調和的芭樂奶霜中，接著捲進粉色泡芙蛋糕裡，再鋪上一層招牌北海道奶霜，每一口都能吃到果香融合奶香，還有芭樂果肉，最後把梅子粉撒在生乳捲上增添酸甜滋味，12公分獨享捲售價465元，18公分售價520元，12月6日起上市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 LADY M 亞尼克

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