君品酒店牛排吃到飽回歸　每月11日登場「單人1111元」

▲君品酒店牛排吃到飽回歸。（圖／君品提供）

記者黃士原／台北報導

君品酒店牛排吃到飽回歸！即日起每月11日推出「肉食狂歡節」活動，可享頂級牛排吃到飽，每1111元+10%，雙人優惠價1999元+10%。

君品酒店今日宣布，館內「茶苑」未來每月的11日推出「肉食狂歡節」活動，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%。

▲君品酒店牛排吃到飽活動每個月11日舉行。（圖／君品酒店提供）

君品酒店表示，牛排吃到飽活動共分兩個餐期，午餐為中午12點至下午2點半，最後點餐時間為下午2點；晚餐則為晚上6點至9點間，最後點餐時間為晚上8點半。在時段內點用牛排吃到飽方案，套餐內容都可無限續點。

▲台北萬豪Semi-Buffet「Garden Kitchen」下午茶吃到飽12/1登場。（圖／台北萬豪提供）

另外，Garden Kitchen是台北萬豪酒店半自助餐廳（Semi-Buffet），點用主餐即可免費享用自助餐檯上的各式美食，主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

▲「精湛冷盤區」供應20種無農藥栽種蔬菜。（圖／台北萬豪提供）

為了搶先吃到飽商機，原本供應午餐的Garden Kitchen，12月1日起新推全自助式下午茶，規劃有漁港直送海物區、精緻可口的冷盤區、異國美食的環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及夢幻甜點區等6大主題區，餐檯上供應超過50種料理美食。