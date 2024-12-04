ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄港出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

▲高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區「香蕉派對」登場。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

哈瑪星鐵道園區出現跟火車一樣大的「巨型香蕉」引發話題！12月7日至8日更舉行「香蕉派對」，帶來精選農特產品、香蕉冰品，並特邀日本門司港吉祥物「香蕉人」及香蕉叫賣會成員來台，呈現日本原汁原味的「香蕉叫賣」展演，各式各樣的親子演出也將輪番上陣。

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼「巨大香蕉」運抵哈瑪星鐵道園區，妝點貨運火車。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市政府文化局長王文翠表示，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱。加上濱線觀光列車「哈瑪星號」正式啟程，搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，特別製作巨大香蕉裝置，打造符合高雄港特色的全新亮點。

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

▲巨大香蕉裝置，打造符合高雄港特色的全新亮點。（圖／高雄市政府文化局）

她也分享，早期香蕉的保存技術尚未純熟，外銷日本的香蕉運抵門司港時，難免出現熟成、受損情形，為了及時賣出，九州門司港的商人便自創各種有趣的話術拍賣香蕉，形成當地特殊的「香蕉叫賣」文化現象。

這次「香蕉派對」特別邀請門司港香蕉叫賣會成員，重返香蕉的故鄉「高雄」，進行「香蕉叫賣」展現日本無形文化財的魅力！王文翠也提醒民眾，香蕉叫賣將於12月7日下午4點在輕軌哈瑪星站旁上演，僅此一場，可把握機會現場體驗橫跨半載的「台日蕉流」。

▼來自日本特殊的「香蕉叫賣」重返故鄉高雄。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」此次飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日在舊打狗驛月台展出，高雄市文化局也推出「找找香蕉人」集章活動，12月7日起到哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等5個場域，完成集章任務，集滿3個香蕉人偶印章，即可至哈瑪星台灣鐵道館兌換活動限定「香蕉人吊飾」一枚，活動只到2025年2月16日，數量有限，送完為止。

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼「找找香蕉人」集章活動12月7日開跑，完成集章任務，集滿3個就送限量香蕉人吊飾。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

「香蕉派對」將於12月7日至12月8日（六日）上午11點至晚上6點在哈瑪星鐵道園區登場，活動首日由鳳天神鼓震撼的鼓聲揭開序幕，期間也安排多組親子節目，像是大小朋友都為之瘋狂的泡泡派對、小丑互動氣球秀、雜耍演出，還有運用生活常見器物創造聲響的現場打擊樂、LIVE音樂表演，輪番上陣帶動氣氛。

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼「香蕉派對」現場將有親子展演、市集。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

「香蕉派對」也集結眾多美食品牌出攤，並邀請旗山區農會及旗山青農共同參與，帶來香蕉、蜂蜜、果乾及多種農產品。還有以台灣特有茶葉和水果作為特色的「SNOW雪諾義式冰淇淋」，也將於活動期間開發限定的「香蕉牛奶冰淇淋」，民眾可登上柴聯自強號改造的「冰淇淋火車」嚐鮮。

▼還有柴聯自強號改造的「冰淇淋火車」，可品嚐香蕉牛奶冰淇淋。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場。（圖／高雄市政府文化局）

關鍵字： 香蕉派對 巨大香蕉 巨型香蕉 哈瑪星園區 高雄港 高雄旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

推薦閱讀

日本超好玩哥吉拉樂園　還有主題房

日本超好玩哥吉拉樂園　還有主題房

開放旅宿的森林系咖啡！包棟萬元有找

開放旅宿的森林系咖啡！包棟萬元有找

Popeyes台北101門市必吃限定海陸堡

Popeyes台北101門市必吃限定海陸堡

台南山線療癒系玩法攻略

台南山線療癒系玩法攻略

韓戒嚴未影響　旅遊業：過年團賣8成

韓戒嚴未影響　旅遊業：過年團賣8成

塞滿牽絲咬下大爆汁！高雄牛肉餡餅攤

塞滿牽絲咬下大爆汁！高雄牛肉餡餅攤

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買1包乖乖

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買1包乖乖

君品酒店牛排吃到飽回歸

君品酒店牛排吃到飽回歸

福容大飯店外帶年菜熱賣中　十人份套餐5680元起

福容大飯店外帶年菜熱賣中　十人份套餐5680元起

藏壽司蠟筆小新扭蛋12/13登場

藏壽司蠟筆小新扭蛋12/13登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可樂旅遊開賣亞洲首艘迪士尼探險號

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈

藏壽司蠟筆小新扭蛋12/13登場

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

南韓宣布戒嚴　品保：出團照常

升級版漢來海港調整用餐時間

越捷航空0元機票即起開搶

搬進恐龍！大溪度假酒店變侏羅紀世界

六扇門台北市首店開幕推買一送一

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

日本超好玩哥吉拉樂園　還有主題房

開放旅宿的森林系咖啡！包棟萬元有找

Popeyes台北101門市必吃限定海陸堡

台南山線療癒系玩法攻略

韓戒嚴未影響　旅遊業：過年團賣8成

塞滿牽絲咬下大爆汁！高雄牛肉餡餅攤

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買1包乖乖

君品酒店牛排吃到飽回歸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366