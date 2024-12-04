高雄港出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區香蕉派對登場

▲高雄出現「巨型香蕉」跟火車一樣大！哈瑪星園區「香蕉派對」登場。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

哈瑪星鐵道園區出現跟火車一樣大的「巨型香蕉」引發話題！12月7日至8日更舉行「香蕉派對」，帶來精選農特產品、香蕉冰品，並特邀日本門司港吉祥物「香蕉人」及香蕉叫賣會成員來台，呈現日本原汁原味的「香蕉叫賣」展演，各式各樣的親子演出也將輪番上陣。

▲▼「巨大香蕉」運抵哈瑪星鐵道園區，妝點貨運火車。（圖／高雄市政府文化局）



高雄市政府文化局長王文翠表示，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱。加上濱線觀光列車「哈瑪星號」正式啟程，搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，特別製作巨大香蕉裝置，打造符合高雄港特色的全新亮點。

▲巨大香蕉裝置，打造符合高雄港特色的全新亮點。（圖／高雄市政府文化局）

她也分享，早期香蕉的保存技術尚未純熟，外銷日本的香蕉運抵門司港時，難免出現熟成、受損情形，為了及時賣出，九州門司港的商人便自創各種有趣的話術拍賣香蕉，形成當地特殊的「香蕉叫賣」文化現象。

這次「香蕉派對」特別邀請門司港香蕉叫賣會成員，重返香蕉的故鄉「高雄」，進行「香蕉叫賣」展現日本無形文化財的魅力！王文翠也提醒民眾，香蕉叫賣將於12月7日下午4點在輕軌哈瑪星站旁上演，僅此一場，可把握機會現場體驗橫跨半載的「台日蕉流」。

▼來自日本特殊的「香蕉叫賣」重返故鄉高雄。（圖／高雄市政府文化局）

日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」此次飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日在舊打狗驛月台展出，高雄市文化局也推出「找找香蕉人」集章活動，12月7日起到哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等5個場域，完成集章任務，集滿3個香蕉人偶印章，即可至哈瑪星台灣鐵道館兌換活動限定「香蕉人吊飾」一枚，活動只到2025年2月16日，數量有限，送完為止。

▲▼「找找香蕉人」集章活動12月7日開跑，完成集章任務，集滿3個就送限量香蕉人吊飾。（圖／高雄市政府文化局）



「香蕉派對」將於12月7日至12月8日（六日）上午11點至晚上6點在哈瑪星鐵道園區登場，活動首日由鳳天神鼓震撼的鼓聲揭開序幕，期間也安排多組親子節目，像是大小朋友都為之瘋狂的泡泡派對、小丑互動氣球秀、雜耍演出，還有運用生活常見器物創造聲響的現場打擊樂、LIVE音樂表演，輪番上陣帶動氣氛。

▲▼「香蕉派對」現場將有親子展演、市集。（圖／高雄市政府文化局）



「香蕉派對」也集結眾多美食品牌出攤，並邀請旗山區農會及旗山青農共同參與，帶來香蕉、蜂蜜、果乾及多種農產品。還有以台灣特有茶葉和水果作為特色的「SNOW雪諾義式冰淇淋」，也將於活動期間開發限定的「香蕉牛奶冰淇淋」，民眾可登上柴聯自強號改造的「冰淇淋火車」嚐鮮。

▼還有柴聯自強號改造的「冰淇淋火車」，可品嚐香蕉牛奶冰淇淋。（圖／高雄市政府文化局）