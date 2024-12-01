▲美國奧蘭多迪士尼世界度假區內的「海濱步道度假村（Disney's BoardWalk Resort）」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

位於佛羅里達州的「奧蘭多迪士尼世界度假區」，是全球最大的迪士尼樂園，區內有4大陸上樂園與2座水上樂園，還有超過25間迪士尼飯店。想要完整感受置身迪士尼世界，最推薦就是入住度假區內迪士尼直營的飯店，如高級系列的「迪士尼海濱步道度假村（Disney's BoardWalk Resort）」，走路就能抵達樂園，還享提早入園待遇，飯店內還有迪士尼划水道能玩，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這座度假村魅力。

在介紹飯店之前，先提供幾個關於奧蘭多迪士尼世界度假區的基本資訊。度假區佔地超過1萬2200公頃，擁有4座陸上樂園、2座水上樂園，以及超過25間迪士尼直營飯店，這些直營飯店包含平價到高級度假村等多樣化選擇，本篇介紹的「迪士尼海濱步道度假村（Disney's BoardWalk Resort）」即屬於高級度假村系列。

▲海濱步道度假村內分為「迪士尼海濱步道旅館（Disney's BoardWalk Inn）」和「迪士尼海濱步道別墅（Disney's BoardWalk Villa）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲度假村內大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點1：兩種住宿選擇

迪士尼海濱步道度假村內分為迪士尼海濱步道旅館（Disney's BoardWalk Inn）和迪士尼海濱步道別墅（Disney's BoardWalk Villa）兩種住宿選擇，旅館與別墅共用同一個飯店大廳，透過左、右通道和粉色與白色建築區分。

▲迪士尼海濱步道旅館（Disney's BoardWalk Inn）外觀為白色建築。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼迪士尼海濱步道旅館（Disney's BoardWalk Inn）一大床客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼房內衛浴。（圖／記者蔡玟君攝）

純白建築外觀的「迪士尼海濱步道旅館」更偏向典型的飯店客房設計，如豪華一大床房型內空間寬敞，入口處設有3座大型衣櫃並附3個全身鏡；房內沙發可變成沙發床，牆面設有一般插座、USB充電孔與Type-C充電孔方便住客使用；浴室內設有浴缸，方便旅客回來後可以泡澡放鬆，並有一座私人小陽台能賞景。

▲迪士尼海濱步道別墅（Disney's BoardWalk Villa）住宿區。（圖／記者蔡玟君攝）

別墅區外觀以粉色外牆區分，這裡的客房內細緻區分為一房一廳，並設有有廚房、微波爐等，還有提供洗衣服務，更方便多人的家庭旅客入住。公共區設有滑水道、泳池、電動玩具、藝廊，所有旅客均能使用。

▲客房內有滿滿迪士尼人物元素。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房內都有米奇造型的語音助理。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點2：滿滿迪士尼人物元素

作為迪士尼直營飯店，這座度假村的設計巧妙融合20世紀海濱小鎮概念與迪士尼人物，在公共空間可見設計以20世紀復古元素為主，而客房內從燈具、畫作、擺件則有滿滿迪士尼人物元素。

▲壁畫也以度假村所在的環境結合迪士尼人物繪製。（圖／記者蔡玟君攝）

例如每間客房床頭櫃上都有一台米奇造型的語音助理，只要說「Hey Disney！」就可以進行控制燈光、了解天氣、樂園資訊等服務，燈飾與窗簾也可看到滿滿迪士尼人物剪影；牆上掛畫則結合度假村所在的海濱步道風景，繪製米奇、米妮、唐老鴨等角色在度假村內不同角色嬉戲的樣貌。

▲用手機感應就能開門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以索取迪士尼人物房卡當紀念。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點3：用手機就可以開門

隨著科技日新月異，奧蘭多迪士尼世界度假區將門票、樂園預約、點餐、購物、房卡等功能都整合在官方APP「My Disney Experience」內，辦理入住後，手機就是旅客的房卡，靠近門把就能感應解鎖開門，當然，也可以和櫃檯索取迪士尼人物房卡，還能帶回家做紀念。

▲▼度假村內的迪士尼滑水道必玩。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點4：必玩迪士尼滑水道

位於別墅區內有一座迪士尼滑水道與泳池，無論是住哪一區的房客都可以免費玩，一旁也設有多個躺椅讓大人能休息放空，小朋友則能盡情在旁玩水、釋放活力。

▲▼度假村後方的海濱步道有餐廳、小吃，也能在此欣賞風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入夜後又是另一種浪漫氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲草地上則有露天電影院。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點5：海濱步道能吃喝玩樂、賞景看街頭表演

度假村後方的海濱步道是村內最大亮點之一，這裡設有多樣化餐廳與小吃，也有迪士尼商店可以購買周邊商品或日常用品，入夜點燈後則別有浪漫氛圍，草地上設有露天電影院，棧道則有街頭藝人演出，也有許多旅客會買杯飲料或小吃，坐在面河景的椅子上享受微風吹拂。

▲▼海濱步道設有碼頭，可以搭乘奧蘭多迪士尼接駁船前往迪士尼好萊塢夢工廠和EPCOT。（圖／記者蔡玟君攝）

海濱步道也是搭船前往「迪士尼好萊塢夢工廠（Disney's Hollywood Studios）」與「EPCOT」的碼頭處，旅客在碼頭處排隊，平均約10至15分鐘有一班船。

▲從度假村走路7分鐘就可到EPCOT。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點6：走路就能到樂園

雖然前面提到有接駁船可以直達「迪士尼好萊塢夢工廠（Disney's Hollywood Studios）」與「EPCOT」，但實際上沿著度假村的海濱步道只要走路約7分鐘就可以抵達「EPCOT」，到好萊塢夢工廠走路則約15至20分鐘，如果不想等船，沿著步道慢慢散步也可。

▲只要是入住迪士尼飯店的旅客，都可享有提早30分鐘入園優待。上圖為奧蘭多迪士尼世界度假區的動物王國（Disney's Animal Kingdom）。（圖／記者蔡玟君攝）

■迪士尼海濱步道度假村亮點7：享提早入園待遇

只要是入住迪士尼直營飯店的旅客，都享有於營業時間開始前，提早30分鐘入園的優待，包括入住與退房當天均享有此項待遇，方便旅客可以搶先體驗樂園的熱門設施。

▲從度假村要前往魔法王國與動物王國，最方便的交通方式是搭乘免費的迪士尼巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

▲奧蘭多迪士尼世界度假區魔法王國必看煙火秀。（圖／記者蔡玟君攝

■迪士尼海濱步道度假村亮點8：4大陸上樂園交通方式一覽

想從度假村前往奧蘭多迪士尼最受歡迎的4大陸上樂園有不同交通方式，「魔法王國」與「動物王國」推薦搭迪士尼巴士最方便，旅客可透過官方APP「My Disney Experience」查詢巴士時刻表，在度假村內就設有巴士站，約10分鐘就能抵達；「迪士尼好萊塢夢工廠」與「EPCOT」可走路，或搭接駁船前往，所有接駁交通工具均免費搭乘。

▲聯合航空目前在台灣提供「台北－舊金山」每日2個來往航班服務，加上綿密的內陸航網，方便旅客轉機前往其他美國城市。（圖／記者蔡玟君攝）

若接下來你計畫前往奧蘭多迪士尼世界度假區，從台灣出發推薦可搭乘聯合航空「台北－舊金山」航班，最快美國時間早上6點25分抵達舊金山，加上聯合航空綿密的內陸航網，方便旅客前往美國各大城市，旅客可在此轉機一次就能抵達奧蘭多國際機場，從舊金山飛往奧蘭多機場，航程時間約5小時左右。