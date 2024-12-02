2024台灣人出國最愛玩什麼？4大海外排行榜出爐　東京仍是首選

▲東京仍是台灣人出國最愛的海外城市。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024年出國旅遊市場需求旺盛，回顧過去一年，台灣人出國最愛玩什麼？旅遊電商Klook就依據今年1至10月預訂數據公布多項排行榜，包括熱門景點、熱門體驗、人氣目的地與竄紅熱點前10大排行榜，來看看你今年去過哪些。

以「海外熱門目的地10大排行榜」來看，日本仍是台灣人首選，前10名排行中日本城市就佔據4個位置，東京、大阪分別為最熱門目的地第一、二名，接著依序為香港、首爾、曼谷、新加坡、沖繩、福岡、巴黎、清邁。

▲英國倫敦成為海外竄紅熱點冠軍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「海外竄紅熱點Top 10」方面，平台以今年第三季與第一季台灣旅客預訂海外商品增幅數據排序來看，第一名為英國倫敦，其次為韓國首爾，接著依序為美國洛杉磯、韓國釜山、日本東京、西班牙巴賽隆納、荷蘭阿姆斯特丹、日本福岡、澳洲雪梨、法國巴黎。

Klook分析，相較於2023年兩份榜單幾乎都是亞太城市，今年從榜單結果可看到倫敦等歐美旅遊目的地紛紛上榜，顯示台灣旅客正積極走出亞洲，前往歐美等地探索。

▲東京華納兄弟哈利波特影城內的斜角巷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／ETtoday資料照）

海外熱門景點方面，除了主題樂園之外，實用的景點通行證或交通票券因為實惠價格與彈性方便的使用方式備受台灣旅客青睞，如釜山通行證、大阪周遊卡、巴黎博物館通行證都上榜，其他名列榜單的還有東京哈利波特影城、東京Shibuya Sky、東京teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館、越南峴港巴拿山也紛紛上榜，顯見好拍照、新景點等元素也成為受歡迎原因。

▲京都伊根舟屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和服體驗也備受青睞。（圖／記者蔡玟君攝）

而透過「海外熱門體驗行程」排行榜，則可觀察到深度探索當地、體驗穿著傳統服飾與網紅拍照打卡點為3大主流趨勢，如清邁大象生態公園一日遊、京都天橋立&伊根舟屋一日遊等上榜行程，都是屬於深度探索；無論是到日本穿和服，還是到泰國換穿泰服拍美照，都已經成為現在主流趨勢；Klook也根據網路討論熱度規劃出多個拍照打卡點巡禮一日遊行程，例如今年最受歡迎的就是富士山多個攝影點巡禮的一日遊行程，直接竄升至排行榜第二名。