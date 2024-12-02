beard papa’s超人氣「草莓泡芙」回歸！加碼吃全新蜜香奶茶口味

▲beard papa’s12月限定泡芙開吃。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa’s」12月限定泡芙出爐，不僅有人氣冠軍「草莓泡芙」回歸，還推出全新「蜜香奶茶泡芙」，即日起至12月31日限時開賣或售完為止。

▲超人氣草莓泡芙回來了。

beard papa’s最受歡迎的TOP1口味「草莓泡芙」回來了，嚴選草莓果餡、草莓粉拌入優質鮮奶油製成香濃草莓餡，再搭配外酥內軟的泡芙派皮，最後撒上糖粉點綴，每一口都能吃到濃郁草莓香，且帶有酸甜口感，售價85元起，全門市皆買得到。

▲12月還有全新「蜜香奶茶泡芙」。

12月還有全新濃郁系「蜜香奶茶泡芙」，把蜂蜜、紅茶、牛奶結合經典卡士達製成「蜜香奶茶卡士達內餡」，口感柔潤輕盈，香氣十足，售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售此口味。

加碼吃限定派皮「蜂蜜奶油」，將經典日式泡芙沾上特調蜂蜜奶油醬後進入烤箱烘烤，派皮散發濃郁蜂蜜奶油香，無論搭配經典香草或12月限定草莓、蜜香奶茶等口味通通沒問題，售價75元起，提醒宏匯廣場店、新竹巨城City Super店、清水服務區店無販售此派皮。

▲八月堂推出5款聖誕節限定甜點。（圖／八月堂提供）

另外，為迎接聖誕節，八月堂推出5款聖誕節限定甜點，「聖誕麋鹿菠蘿可頌」是選用酥脆菠蘿結合鬆綿可頌，搭配麋鹿造型，有原味、巧克力2口味選擇，售價65元；「聖誕雪人可頌」則以散發濃郁奶香的蜂巢可頌做為基底，把雪白棉花糖變身成雪人，搭配巧克力點綴甜蜜笑容，同樣有原味、巧克力口味選擇，售價65元。

還有應景「伯利恆星之樹」，選用酥香蜂巢可頌結合巧克力，再以星形巧克力點綴，售價75元；「聖誕帽千層蛋塔」吃得到新鮮草莓搭配綿密蛋塔餡，售價89元；「杏仁聖誕樹可頌」把可頌鋪滿杏仁片再灑上綠色糖粉，並以紅草莓乾點綴，售價59元，即日起至12月31日於全門市開賣，期間還可享「可頌任選買5送1」優惠。