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台南新營糖晶體聖誕樹點亮！河樂廣場接力　逛耶誕市集、胖卡餐車

▲▼台南市聖誕節新營文化中心廣場。（圖／台南市政府提供）

▲台南聖誕節系列活動登場，新營文化中心廣場的糖晶體聖誕樹已經點亮。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台各地聖誕樹紛紛點亮，一年一度的「台南聖誕燈節」從即日起正式開跑，首先必看亮點就是位於新營文化中心暨綠川廊道燈區的糖晶體聖誕樹與周邊燈海，台南市政府也預告，接下來河樂運河聖誕樹也將點燈，還有聖誕市集與美食餐車，陪旅客度過周末。

今年台南聖誕燈節位於新營文化中心暨綠川廊道燈區率先點亮，並以「未來．新希望」為核心主題，將新營燈區聖誕樹結合昔日產糖歷史，以糖晶體造型與祝福和希望的元素融合。

▲▼台南市聖誕節新營文化中心廣場。（圖／台南市政府提供）

▲新營文化中心燈區與綠川廊道皆有聖誕燈飾。（圖／台南市政府提供）

為增加溪北地區打卡觀光亮點，除了新營文化中心燈區主題聖誕樹與綠川廊道沿岸的燈飾，觀旅局也於新營火車站圓環及站前鐵道地景園區入口廣場等地，打造聖誕馬槽等燈飾布置，讓新營及鄰近地區市民及來訪的遊客感受不一樣的新營市容。

台南市政府觀旅局也表示，接下來運河河樂燈區將於12月8日點燈，當日除精彩敬拜詩歌舞蹈表演及神聖點燈晚會儀式，也將結合園遊會闖關遊戲活動及聖誕好禮節慶選物市集攤位及胖卡美食餐車，讓大小朋友都能好吃好玩歡度周末聖誕假期。

▲▼2024奇美聖誕週末。（圖／台南奇美博物館提供）

▲台南奇美博物館「2024奇美聖誕周末」活動將登場，夢幻聖誕樹搶先亮相。（圖／台南奇美博物館提供，下同）

而台南奇美博物館一年一度的「2024聖誕周末」將於12月14日起連續2個周末登場，每年備受矚目的幸福聖誕樹則從即日起亮相。今年活動不僅有經典的聖誕大舞會、聖誕市集、戶外星光電影、音樂與舞蹈表演、精采展覽等，更首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富有騎士精神的西洋劍展演等全新企劃，預售票即日起開賣。

▲▼2024奇美聖誕週末。（圖／台南奇美博物館提供）

▲幸福聖誕樹夜晚點燈美景。

今年奇美博物館「2024聖誕周末」以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自於年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，而每年備受矚目的「幸福聖誕樹」即日起率先登場，樹身以綠色樹體搭配金、紅、藍三色彩球，堆疊出繽紛層次感，底座則以紅色、金色幾何圖形交錯，帶出華麗貴氣的喜悅情境，自即日起展出至明年1月7日止，每日傍晚5點30分至晚上10點燈，在聖誕周末夜晚則會有聖誕燈光秀展演。

▲▼2024奇美聖誕週末。（圖／台南奇美博物館提供）

▲今年也有聖誕老公公見面會。

此次活動還有熱鬧的聖誕大舞會，讓民眾與聖誕老公公相見歡，與超過百家風格攤位齊聚的聖誕市集，更有「豪華聖誕大餐」特別企劃，從香氣四溢的黑松露牛排、外酥內軟的炙燒烏魚子，到超級澎湃的海鮮燉飯，以及料多豐盛的熱狗堡、潛艇堡、龍蝦三明治等，要讓遊客享受飽足又可口的異國美食百匯。

▲▼2024奇美聖誕週末。（圖／台南奇美博物館提供）

▲更首創「歐式水景庭園」DJ派對。

館方更首度於奇美博物館的私房景點「歐式水景庭園」舉辦DJ派對，營造西洋節慶的浪漫氣息，另有藝術廳沙龍音樂會、西洋劍展演等。值得一提的是，去年首度推出就秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年回應民眾期待加場演出，並端出極為稀珍的皇家國王名琴，包括世界公認最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，民眾只需在現場以100元加購，就能聆賞由製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）所打造、超過400年歷史的傳奇琴音。

「2024聖誕周末」將於12/14（六）、12/15（日）、12/21（六）、12/22（日）每天下午2點至晚上10點展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票即日起開賣。

關鍵字： 台南旅遊 聖誕節 耶誕節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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