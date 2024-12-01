60萬人搶看「紫爆花海」盛況！桃市府：仙草花節延到12／8

▲「2024桃園仙草嘉年華」開展一周吸引逾60萬人次參觀。（圖／桃園市農業局）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024桃園仙草嘉年華」自11月23日開展以來，一周已吸引逾60萬人次參觀，因應這波紫爆花海炫風，桃園市農業局今稍早宣布，活動展延至12月8日。不過，從明天起到活動結束都不提供接駁車及交通管制，民眾可自由進出楊梅休閒農業區，請注意腳步並留意自身安全。

▲▼2024桃園仙草嘉年華活動延長至12月8日。（圖／桃園市農業局）

「2024桃園仙草嘉年華」原訂今（1日）閉幕謝客，不過因持續有許多民眾前來，對此桃園市政府農業局長陳冠義表示，仙草花還在盛開，為讓更多人欣賞美景，園區將持續開放至12月8日為止。農業局也指出，目前仙草花達到最美盛況，最多人潮的一天就在昨天，單日湧進83,970人次，其次為11月24日（星期日）總計81,684人次。

今年仙草嘉年華種植桃園2號品種，範圍總計4公頃（約12100坪），仙草加草花約佔2.5公頃（7562坪），站在觀賞平台能收進整座花田景觀，美景令人心曠神怡。

▲仙草花種植桃園2號品種，範圍總計4公頃，仙草加草花約佔2.5公頃。（圖／桃園市農業局）

農業局表示，楊梅仙草推廣活動已邁入第6年，今年以遊樂園為主題，打造繽紛童趣的仙草樂園，壓軸活動「花田奇幻狂想曲」由「紅鼻子馬戲團」的表演和「Theseus忒修斯」樂團演出動人民謠，伴隨浪漫紫色仙草花海，為本屆活動畫下完美句點。農業局今年也再度結合地方特色農場，推出豐富的農事體驗，包括小小青農仙草種植、仙草手作點心、客家美食、地瓜焢窯、多肉組盆、挖蓮藕等。

2024桃園仙草嘉年華

活動日期：11/23-12/1（延長至12/8）

活動時間：09:00-17:00

活動地點：楊梅休閒農業區-楊梅區上湖派出所旁花田 (楊湖路三段239號)