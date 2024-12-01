獨／「犇鐵板燒」33年安和本館宣布熄燈　最後營業日曝光

▲犇鐵板燒安和本館只營業到明年2月15日。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「犇」是台北老字號鐵板燒餐廳，已有33年歷史，是政商名流喜愛的聚會場所，不過業者日前公告，安和本館只營業到明年2月15日。

1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒名店，擁有多個大型包廂，是政商名流、港台藝人喜愛的聚會場所，周杰倫、林書豪都曾是座上賓，近年引進日本極上和牛、美國S.R.F. 極黑和牛等高檔食材，曾被網友評為頂級鐵板燒第1名。

▲極上日本和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

▲「犇」是國內頂級鐵板燒之一，擁有多個大型包廂。（圖／記者黃士原攝）

不過犇鐵板燒日前在官網公告，安和本館只營業到明年2月15日，總經理顧奇明表示，在米其林指南登台後，國內的高端餐飲已產生變化，許多客單價近萬元的頂級餐廳陸續出現，犇鐵板燒不再是宴客首選，讓他們流失不少顧客，再加上安和本館占地300多坪，持續上漲的租金已感到吃不消，最後決定合約到期後不再續租，只營業到明年2月15日。

▲1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒的代表，周杰倫、林書豪都曾是座上賓。（圖／記者黃士原攝）

結束安和本館後，犇鐵板燒僅剩微風信義的「犇 極上」，不過董事長楊欣表示，未來還會繼續展店，但會轉型成只有2張鐵板餐檯的小型店，讓營運更加彈性。為了服務有包場需求的老客人，近期會先將隔壁的辦公室改裝成餐廳，暫時以私廚的方式來營業，然後再慢慢找尋更適合的地點開設新店。

▲距離RAW熄燈日只剩一個月。（圖／赫士盟提供）

另外，有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，將於明年1月31日結束營業，讓許多粉絲相當不捨。除此之外，江振誠創立的RAW、壽司之神嫡傳弟子在台北開設的鮨增田，也將分別在12月底及明年1月歇業，還想品嚐這3家精緻餐廳料理的民眾，要把握最後機會。