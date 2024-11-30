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公館聖誕季今免費入園！贈300杯熱飲　10米耶誕樹、光雕馬車必拍

▲「2024公館聖誕季」將於今（30日）至12月31日登場 。（圖／臺北自來水事業處）

▲「2024公館聖誕季」將於今（30日）至12月31日登場，今天開幕免費還贈2杯熱飲。（圖／臺北自來水事業處）

記者彭懷玉／綜合報導

聖誕節腳步近，北市「2024公館聖誕季」今（30日）在公館自來水園區開幕，開放一日免費入園，超過10米的「泉源聖誕樹」矗立園區，還有街頭藝人演出、並贈送300杯熱飲（黑咖啡或奶茶）給入園民眾。走到大安森林公園，今晚18:30將點亮9米高的聖誕樹主燈，5大燈飾沿著新生南路一至三段的教會布置，洋溢濃厚節慶氛圍。

▲「2024公館聖誕季」將於今（30日）至12月31日登場 。（圖／臺北自來水事業處）

▲公館聖誕季已邁入第14年，今年以「水博奇緣·百年樂章」為主題打造燈飾。（圖／臺北自來水事業處）

2024公館聖誕季
北水處說明，公館聖誕季已邁入第14年，今年以「水博奇緣·百年樂章」為主題，從園區門口即可看到超過10米的「泉源聖誕樹」，還有3個大型燈光裝置「光雕馬車」、「愛的祝福拱門」、「願望禮盒」，搭配典雅的百年古蹟博物館及園區花卉景觀，營造出古典結合現代的景致。

▲「2024公館聖誕季」將於今（30日）至12月31日登場 。（圖／臺北自來水事業處）

▲燈光裝置「光雕馬車」。（圖／臺北自來水事業處）

歡慶開幕，園區今（30日）開放民眾免費入園、「露天音樂吧」由街頭藝人輪番演唱，還會免費發送300杯熱飲給入園民眾，以及市值超過3萬元的抽獎等，12月21日將舉辦音樂會，以及公益市集「逗號市集」、胖卡餐車等一系列活動。

▲「2024公館聖誕季」將於今（30日）至12月31日登場 。（圖／臺北自來水事業處）

▲金色和紅色相間的「願望禮盒」。（圖／臺北自來水事業處）

另外，北水處透露，導覽名額常秒殺的「觀音山蓄水池」秘境，特別在公館聖誕季活動期間加開每周六「台北水道－觀音山蓄水池」聖誕導覽專場，票價同樣為200元（含園區入園門票），活動期間加贈公館聖誕季專屬紀念品「博物館金勾杯」。

2024公館聖誕季
日期：11月30日至12月31日09:00-20:00（周一休園，今入園免費，其餘為成人票價50元，最後售票及入園時間為19:00） 
地址：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）

2024台北耶誕愛無限
北市觀傳局表示，今年的「5大燈區」位於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會及台北真理堂，今晚18:30點燈後，一直至明年1月1日，都是每晚17時至22時亮燈。

同時，在大安森林公園11號出入口，台北捷運公司打造的聖誕主燈有9米高，也同步在今晚18:30點燈，陪民眾度過聖誕節及跨年。

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