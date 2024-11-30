北市「8大耶誕打卡點」加碼市集資訊！西門町有8米彩虹耶誕樹

▲「2024繽紛耶誕玩台北」東區商圈主題是「馴夢之光」，圖為遠東SOGO復興館前燈飾。（圖／北市商業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

信義區、東區一向是北市最有耶誕氣氛的所在，「2024繽紛耶誕玩台北」以全民「尋」光為主題，信義區百貨化身「馴覓之光」、東區商圈「馴夢之光」及台北其他百貨「馴星之光」，即日起至明年1月1日登場，以下整理出打卡點、市集資訊，逛完東區還能到西門町繼續踩點。



光之雪花-DIAMOND TOWERS

雪花與燈球交織的奇幻美景如詩如畫，銀白色的燈球似將每份祝福輕盈釋放，閃耀的雪花彷彿化身幸福的象徵。這裡不僅是視覺的饗宴，更是捕捉聖誕快樂瞬間的最佳場所。

SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館

當聖誕老公公駕駛著特快列車駛入SOGO忠孝館，耶誕氣氛瞬間點燃！9公尺高的聖誕樹與散發北歐風情的小木屋構築出如童話般的世界，讓旅客沉浸於節日的溫馨氣息。

▲SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館。（圖／北市商業處提供）

聖誕冰雪之美-明曜百貨

如雪一般純淨的燈飾、雪球裝置點亮了整座夜空。漫步其中，宛如踏進一處純白的冰雪仙境，讓人心醉於冬日浪漫與聖誕溫情。

Light Up松菸-誠品生活松菸

在這片洋溢溫暖的燈海中，誠品生活松菸以柔和的光影傳遞愛與感恩的訊息，照亮彼此，照亮世界。

▲聖誕冰雪之美-明曜百貨、Light up 松菸-誠品生活松菸。（圖／北市商業處提供）

歡樂聖誕空橋-台新金控

聖誕季限定的銀色隧道，如同通往夢境的大門，柔和的燈光猶如飄落的雪花，營造出一片純淨迷人的氛圍，彷彿步入冬日童話。

BREEZE夢幻天使聖誕-微風南京

以古典詩歌為靈感，微風南京營造別具韻味的夢幻聖誕場景。金色聖誕藤環繞紅色布幔，天使吹奏的旋律飄揚其間，傳統與現代的交織讓空間洋溢浪漫的節慶氛圍。

▲▼BELLAVITA-2024白雪聖誕秘境展至2025/1/1。（圖／記者彭懷玉攝）

BELLAVITA-2024 白雪聖誕秘境

除了以上東區的燈飾之外，信義區BELLAVITA則化身充滿北國情調的耶誕秘境，包含2棟三角玻璃溫室，裡頭擺上取暖的壁爐、木柴、白色絨毛毯和布滿植栽；往戶外看去，挑高中庭掛上巨型雪花燈，地板試圖營造出結冰湖面的景致，耶誕樹和麋鹿穿插其中，每個角落都很好拍。

鹿鹿快閃隊

由聖誕老人、可愛人偶組成的鹿鹿快閃隊，將於周五、六、日的晚上5點到9點，隨機出沒北市15大百貨周邊燈飾，打卡就有機會將熊讚限量氣球帶回家。

樂園、市集活動

信義A13「耶誕歷險記！探索恐龍世界」主題樂園活動，即日起展至明年1月7日；12月5日至明年1月6日的「繽紛耶誕節！逛市集chill嗨嗨」市集，匯聚手作商品與創意設計產品，音樂、藝術、燈飾及市集，各式元素應有盡有；美麗華百樂園「每周五六日：市集活動」將從12月8日展到12月29日。

▲「西門PLAY樂購町」捷運6號出口的POP MART 聖誕樹。（圖／翻攝自活動官網）

西門PLAY樂購町

「西門PLAY樂購町」今（30日）起至12月31日在北市西門町商圈開跑，一共打造9處人氣打卡點，如真善美廣場的樂購町舞台POP BEAN 玩色盛典，並以此為據點，延伸串聯周遭街道，捷運6號出口布置上8公尺POP MART彩虹耶誕樹造景，POP MART成員隱藏在西門町的各個角落。另外，每周六下午2時至5時舉辦玩色派對展演，為期5周皆有顏色主題，如本周為「活力橘紅周」，第2、3周是「潮流電色周」等。