ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市「8大耶誕打卡點」加碼市集資訊！西門町有8米彩虹耶誕樹

▲聖誕冰雪之美-明曜百貨,Light up 松菸-誠品生活松菸,聖誕-遠東SOGO復興館,SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館。（圖／北市商業處提供）

▲「2024繽紛耶誕玩台北」東區商圈主題是「馴夢之光」，圖為遠東SOGO復興館前燈飾。（圖／北市商業處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

信義區、東區一向是北市最有耶誕氣氛的所在，「2024繽紛耶誕玩台北」以全民「尋」光為主題，信義區百貨化身「馴覓之光」、東區商圈「馴夢之光」及台北其他百貨「馴星之光」，即日起至明年1月1日登場，以下整理出打卡點、市集資訊，逛完東區還能到西門町繼續踩點。

光之雪花-DIAMOND TOWERS
雪花與燈球交織的奇幻美景如詩如畫，銀白色的燈球似將每份祝福輕盈釋放，閃耀的雪花彷彿化身幸福的象徵。這裡不僅是視覺的饗宴，更是捕捉聖誕快樂瞬間的最佳場所。

SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館
 當聖誕老公公駕駛著特快列車駛入SOGO忠孝館，耶誕氣氛瞬間點燃！9公尺高的聖誕樹與散發北歐風情的小木屋構築出如童話般的世界，讓旅客沉浸於節日的溫馨氣息。

▲聖誕冰雪之美-明曜百貨,Light up 松菸-誠品生活松菸,聖誕-遠東SOGO復興館,SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館。（圖／北市商業處提供）

▲SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館。（圖／北市商業處提供）

聖誕冰雪之美-明曜百貨
 如雪一般純淨的燈飾、雪球裝置點亮了整座夜空。漫步其中，宛如踏進一處純白的冰雪仙境，讓人心醉於冬日浪漫與聖誕溫情。

Light Up松菸-誠品生活松菸
 在這片洋溢溫暖的燈海中，誠品生活松菸以柔和的光影傳遞愛與感恩的訊息，照亮彼此，照亮世界。

▲聖誕冰雪之美-明曜百貨,Light up 松菸-誠品生活松菸,聖誕-遠東SOGO復興館,SOGO冬日聖誕小鎮-遠東SOGO忠孝館。（圖／北市商業處提供）

▲聖誕冰雪之美-明曜百貨、Light up 松菸-誠品生活松菸。（圖／北市商業處提供）

歡樂聖誕空橋-台新金控
 聖誕季限定的銀色隧道，如同通往夢境的大門，柔和的燈光猶如飄落的雪花，營造出一片純淨迷人的氛圍，彷彿步入冬日童話。

BREEZE夢幻天使聖誕-微風南京
 以古典詩歌為靈感，微風南京營造別具韻味的夢幻聖誕場景。金色聖誕藤環繞紅色布幔，天使吹奏的旋律飄揚其間，傳統與現代的交織讓空間洋溢浪漫的節慶氛圍。

▲ BELLAVITA-2024白雪聖誕秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼BELLAVITA-2024白雪聖誕秘境展至2025/1/1。（圖／記者彭懷玉攝）

▲ BELLAVITA-2024白雪聖誕秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

BELLAVITA-2024 白雪聖誕秘境
 除了以上東區的燈飾之外，信義區BELLAVITA則化身充滿北國情調的耶誕秘境，包含2棟三角玻璃溫室，裡頭擺上取暖的壁爐、木柴、白色絨毛毯和布滿植栽；往戶外看去，挑高中庭掛上巨型雪花燈，地板試圖營造出結冰湖面的景致，耶誕樹和麋鹿穿插其中，每個角落都很好拍。

鹿鹿快閃隊
由聖誕老人、可愛人偶組成的鹿鹿快閃隊，將於周五、六、日的晚上5點到9點，隨機出沒北市15大百貨周邊燈飾，打卡就有機會將熊讚限量氣球帶回家。

樂園、市集活動
信義A13「耶誕歷險記！探索恐龍世界」主題樂園活動，即日起展至明年1月7日；12月5日至明年1月6日的「繽紛耶誕節！逛市集chill嗨嗨」市集，匯聚手作商品與創意設計產品，音樂、藝術、燈飾及市集，各式元素應有盡有；美麗華百樂園「每周五六日：市集活動」將從12月8日展到12月29日。

▲西門町POP MART 聖誕樹。（圖／翻攝自活動官網）

▲「西門PLAY樂購町」捷運6號出口的POP MART 聖誕樹。（圖／翻攝自活動官網）

西門PLAY樂購町
「西門PLAY樂購町」今（30日）起至12月31日在北市西門町商圈開跑，一共打造9處人氣打卡點，如真善美廣場的樂購町舞台POP BEAN 玩色盛典，並以此為據點，延伸串聯周遭街道，捷運6號出口布置上8公尺POP MART彩虹耶誕樹造景，POP MART成員隱藏在西門町的各個角落。另外，每周六下午2時至5時舉辦玩色派對展演，為期5周皆有顏色主題，如本周為「活力橘紅周」，第2、3周是「潮流電色周」等。

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 2024繽紛耶誕玩台北 信義區旅遊 東區旅遊 西門PLAY樂購町 耶誕景點 燈飾

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

武陵農場出現冰晶美景

武陵農場出現冰晶美景

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

獨享免費山林包廂！清境4.5星土雞城

獨享免費山林包廂！清境4.5星土雞城

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

北市「8大耶誕打卡點」加碼2市集資訊

北市「8大耶誕打卡點」加碼2市集資訊

奎士咖啡「台灣拿鐵買1送1」只有2天

奎士咖啡「台灣拿鐵買1送1」只有2天

829元現撈海鮮吃到飽！3個小時隨你吃

829元現撈海鮮吃到飽！3個小時隨你吃

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

赴日賞楓必備「關西廣域周遊券」攻略

赴日賞楓必備「關西廣域周遊券」攻略

「元旦登七星山」細節出爐一次看

「元旦登七星山」細節出爐一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大巨蛋運動餐廳自助調飲連動台股

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

「元旦登七星山」細節出爐一次看

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

送機票啦！限時抽星宇航空機票

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

東京最強早午餐台灣首店11／28開幕

熱門行程

最新新聞更多

武陵農場出現冰晶美景

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

獨享免費山林包廂！清境4.5星土雞城

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

北市「8大耶誕打卡點」加碼2市集資訊

奎士咖啡「台灣拿鐵買1送1」只有2天

829元現撈海鮮吃到飽！3個小時隨你吃

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366