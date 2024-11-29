關西人滑雪秘境！神鍋高原3大雪場、飯店攻略　還能大嗑松葉蟹

▲日本神鍋高原萬場滑雪場。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人越來越喜歡到日本滑雪，但若想避開滿是海外觀光客的滑雪場，不妨到距離兵庫城崎溫泉約40分鐘車程的「神鍋高原」走一趟，這裡不但有3座滑雪場選擇，還能大啖松葉蟹與但馬和牛，讓旅客一次能享多重體驗。

神鍋高原距離大阪和京都約3小時車程，當地主要有「上神鍋滑雪場」、「奧神鍋滑雪場」、「萬場滑雪場」3座滑雪場最受歡迎，可是許多日本人心中的關西滑雪勝地。

▲神鍋高原上神鍋雪場。

「上神鍋滑雪場」對於新手最為友善，初、中級的雪道就佔百分之80，並有號稱全日本最長150公尺的親子皆可搭乘之傳送帶式升降梯，前往坡頂滑雪更輕鬆。這裡也為孩子打造兩處兒童區域「雪之遊樂園」，雪橇、雪上香蕉船、充氣溜滑梯、雪上旋轉橡膠圈等多種遊樂設施一應俱全。

「萬場滑雪場」位於南側，擁有號稱關西地區最長，總長約4公里的滑雪道。林間雪道連初學者也能安心體驗，中高級滑雪者則可挑戰平均傾斜度20至30度的三角A、B、C雪道，無論是初學者還是高手，都能盡享滑雪的樂趣。

▲奧神鍋滑雪場。

「奧神鍋滑雪場」海拔高度是三大滑雪場中之最，並以關西地區的優質粉雪聞名，也是神鍋高原每年最早開放的滑雪場，可滑雪的距離最長達3.1公里。不只初、中級滑雪者能夠滑得開心，若你是滑雪高手，就絕不能錯過媲美競技水準的櫪木雪道，能暢快享受滑雪的極致快感。

▲神鍋高原山腳下的美式酒店「藍嶺飯店」。

神鍋高原地區也有多樣化的住宿設施，如「藍嶺飯店」是位於神鍋高原山腳下的美式酒店，房間配備美國進口的家具，營造出美式鄉村風的氛圍。飯店內不僅有溫泉、泳池、還有雪地公園，即使不前往滑雪場，也可在此輕鬆享受玩雪樂趣。

▲神鍋高原酒店還可以大嗑松葉蟹料理。

「神鍋高原酒店」擁有絕佳地理位置，走出飯店大門，「上神鍋滑雪場」的雪道馬上就在眼前，而且飯店提供雪具租借服務，抵達馬上輕鬆出發滑雪去。

運動後少不了要用美食犒賞自己，每年11月到隔年3月，是松葉蟹盛產的季節，「神鍋高原酒店」提供熱騰騰的黑毛和牛壽喜鍋與松葉蟹組合，雙重美味一次享有，是不容錯過的美食饗宴。

▲▼神鍋高原萬楓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

「神鍋高原萬楓酒店」則緊鄰神鍋高原道路休息站，距離滑雪場也極近，酒店有專為滑雪客設置的雪具寄放處，走到對面的休息站除了可以用餐、買伴手禮，也有溫泉大浴場能享受泡湯樂趣。

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