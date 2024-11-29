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八月堂「5款聖誕節限定甜點」上市　限時任選買5送1

▲▼八月堂推出5款聖誕節限定甜點。（圖／八月堂提供）

▲八月堂推出5款聖誕節限定甜點。（圖／八月堂提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有殿堂級可頌封號的「八月堂」推出5款聖誕節限定甜點，包括聖誕麋鹿菠蘿可頌、聖誕雪人可頌、聖誕帽千層蛋塔等，搭配限定包裝打造濃厚過節氛圍，還可享限時買5送1優惠，即日起於全門市上市。

▲▼八月堂推出5款聖誕節限定甜點。（圖／八月堂提供）

▲麋鹿菠蘿可頌、雪人可頌超可愛。

八月堂推出5款聖誕節限定甜點，「聖誕麋鹿菠蘿可頌」是選用酥脆菠蘿結合鬆綿可頌，搭配麋鹿造型，有原味、巧克力2口味選擇，售價65元；「聖誕雪人可頌」則以散發濃郁奶香的蜂巢可頌做為基底，把雪白棉花糖變身成雪人，搭配巧克力點綴甜蜜笑容，同樣有原味、巧克力口味選擇，售價65元。

還有超應景「伯利恆星之樹」，選用酥香蜂巢可頌結合巧克力，再以星形巧克力點綴，售價75元；「聖誕帽千層蛋塔」吃得到新鮮草莓搭配綿密蛋塔餡，售價89元；「杏仁聖誕樹可頌」把可頌鋪滿杏仁片再灑上綠色糖粉，並以紅草莓乾點綴，售價59元，即日起至12月31日於全門市開賣，期間還可享「可頌任選買5送1」優惠。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut網羅8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲耶誕麋鹿波堤圈十分可愛。

另外，甜甜圈品牌「Mister Donut」也推出8款耶誕節限定甜甜圈，「耶誕老公公甜甜圈」選用巧貝沾裹優格、蘋果可可醬，搭配天使鮮奶油內餡，最後再以脆脆糖粒點綴；「耶誕草莓熊太郎」則選用酸甜草莓可可醬搭配熊熊造型的蓬鬆甜甜圈，內餡擠滿草莓卡士達鮮奶油，售價皆為60元。

「耶誕麋鹿波堤圈」把Q彈波堤圈變身萌萌麋鹿，波堤圈沾裹鹽焦糖可可沾醬，再以可可醬點綴五官，售價50元。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲還有4款超應景花圈造型甜甜圈。

還有4款耶誕花圈造型甜甜圈，有棉花糖、可可、蘋果、抹茶共4口味，售價50元，以及「耶誕萌樂園」內含草莓、蘋果、優格3款迷你甜甜圈，有著應景耶誕造型，售價60元，2盒特價100元。

為歡慶新品上市，全門市至12月1日前祭出「甜甜圈買5送2或買6送3」優惠，須內含1款指定甜甜圈才可享優惠，限送39元甜甜圈，可補差價換購高商品，各門市數量有限、售完為止；期間還有「現做飲品買1送1」，凡購買Cona’s繽紛棉花糖可可、Cona's雪降跳跳糖可可即可享優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 聖誕節 八月堂 Mister Donut

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