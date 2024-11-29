▲出生年月日對中「50217」任2碼，夏慕尼請吃2份扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

身分證拿出來！王品夏慕尼12月2日起推出「為愛在一起」優惠活動，只要出生年月日對中「50217」任2個數字，並內用2客套餐，就送2份價值680元的「扇貝海鮮盤」。

夏慕尼推出「為愛在一起」活動，只要身分證件上的出生年月日，對中「50217」任2個數字，於12月2日至明年1月24日期間，平日到全台夏慕尼享用2客套餐，就送2份價值680元的「扇貝海鮮盤」，內容包含香煎扇貝、大比目魚與藍鑽蝦。

▲夏慕尼即日起同步推出秋冬新菜單。（圖／王品提供）

夏慕尼即日起同步推出秋冬新菜單，新主餐「嚴選安格斯紐約客牛排」以煙燻技法注入香氣，鐵板煎炙至5分熟，口感富有嚼勁；「松露雞排」以鐵板煎出酥脆金黃外皮，融合起司與味噌醬汁；「冬季野菇濃湯」則以香氣十足的牛肝菌與杏鮑菇細心燉煮，口感醇厚細膩。冬季甜點「焦糖布蕾」搭配頂級海鹽「鹽之花」，再以椪糖作點綴，鹹甜交織帶出多層次滋味，為浪漫時光完美收尾。

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，全台首店開在台中新光三越，主打平價也能享用到高品質食材。目前已有天母店、遠百信義A13店及遠東SOGO忠孝店，日前進駐台中大遠百店開出全台第4家店，預計年底前再展2家新店。

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。