開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

▲薄多義新莊店已熄燈。（圖／薄多義提供）

記者黃士原／台北報導

以「幾歲送幾隻雞翅」生日禮打響名號的義式餐廳「薄多義」，全台擁有多家分店，不過今年2月才開幕的新莊幸福店，卻已於11月25日低調熄燈。

高雄起家的薄多義，近年持續在全台展店，台南、台中、新竹、桃園、新北及宜蘭都有分店，其中2月還以升級版的「La Bite2Eat 薄多義2.0」進駐新北市新莊區的J-MART佳瑪生活館，營業時間從上午8點至晚上10點。不過新莊幸福店才開幕9個月就傳出熄燈消息，業者證實已於11月25日結束營業，但未來集團仍有拓點及推出新品牌規劃。

▲薄多義的「幾歲送幾隻雞翅」生日禮已停止舉辦。（圖／薄多義提供）

薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃點、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。不過近年原物料飆漲，該活動已於2023年5月停止舉辦。

▲Lady M遠百竹北店宣布熄燈。（圖／Lady M提供）

另外，人氣紐約甜點品牌「Lady M遠百竹北店」宣布劃下句點，將於12月8日正式熄燈，消息一出引來不少在地人不捨，紛紛留言敲碗「可以來巨城開嗎」、「可以考慮巨城嗎」。

Lady M遠百竹北店於2022年1月正式開幕，是全台最大內用店，除提供招牌千層蛋糕之外，也是首間提供輕食的門市，從早午餐、下午茶到晚餐都能滿足消費者的用餐需求，不過在2023年10月起陸續暫停提供輕食及內用服務。遠百竹北店熄燈後，Lady M全台僅剩6家門市。