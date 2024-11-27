饗食天堂宣布漲價！午晚餐、下午餐都貴30元

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定 松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅集團旗下的饗食天堂明年元旦漲價，今日公告新價格，平假日午晚餐及下午餐全部漲30元。

面對原物料、人力成本不斷上漲，號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂，將於明年元旦漲價，周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

▲饗食天堂明年元旦漲價後的新價格表。（圖／取自饗賓餐旅官網）

除了饗食天堂要漲價，饗賓餐旅集團也調整了iEAT會員生日禮優惠（6大品牌均適用），12月起用餐優惠變為96折，雖然跟原本95折只差1%，但卻引起老顧客不滿，直說「第一次看到有96折的」、「乾脆不要發了吧」、「漲價就算，生日優惠還更縮減，少那1%是差多少錢？」、「還不如買餐券」。

▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」明年1月漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，近期宣布漲價的還有台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」，明年1月3日餐費由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。