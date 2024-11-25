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開箱聯合航空舊金山北極星貴賓室　有淋浴間、私人餐廳享現做料理

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空舊金山北極星商務艙貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

搭商務艙除了機上飛行體驗外，起飛之前的貴賓室服務也備受旅客重視。聯合航空為了提供商務艙旅客更細緻的服務，在原有的貴賓室「United Club」之上，再打造全新的「北極星貴賓室」，目前在美國僅6處機場有，又以舊金山機場佔地最大，《ETtoday新聞雲》就實際開箱，告訴你服務亮點。

聯合航空目前在美國舊金山、洛杉磯、華盛頓杜勒斯、紐約紐華克、芝加哥奧黑爾與休士頓國際機場設有北極星貴賓室服務，更於2019年時被Skytrax評選為全球最佳商務艙貴賓室。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲舊金山北極星貴賓室有2層樓，上圖為一樓座位空間。（圖／記者蔡玟君攝）

舊金山北極星貴賓室位於舊金山國際機場G區，佔地超過2萬8000平方英尺（逾786坪），兩層樓縱長型空間共有440個、19種類型座位，幾乎所有座位都有插座與USB充電孔，並增加United Club沒有的淋浴間、寧靜休息區、獨立餐廳、專屬櫃檯等服務。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼幾乎所有座位都有專屬插座，並提供各式飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

細分兩層樓的空間的設施分佈，貴賓室一樓為櫃檯、半隱密式單人沙發座位、靠窗座，盡頭是淋浴區與寧靜躺椅休息區，在淋浴區外則提供各種茶包、咖啡、軟性飲料台，整體氣氛較安靜。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲舊金山北極星貴賓室一樓盡頭設有淋浴區與寧靜休息區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲淋浴間內部。（圖／記者蔡玟君攝）

淋浴區共有8間獨立淋浴室，包括一間無障礙室，使用前需先向櫃檯登記，會有專人帶領前往（或提供淋浴間號碼）。淋浴室空間寬敞，完全攤開隨身登機箱也沒問題，並有長型座位可放隨身物品。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每間淋浴間都提供拖鞋、沐浴球與浴帽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲備品使用精品護膚品牌「TheraFace by Therabody」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅客有吹髮需求，記得要先和櫃檯借吹風機，淋浴間內沒有提供。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

每間均事先放好一大一小浴巾，竹編托盤則提供厚底絨毛拖鞋、沐浴球與浴帽，牙刷等盥洗用品需自備，若有吹頭髮需求，記得先和櫃檯借吹風機，用完再拿歸還櫃檯即可。沐浴備品方面則提供精品護膚品牌「TheraFace by Therabody」的洗髮、潤絲、沐浴乳以及乳液和洗手液。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2樓提供更多樣化座位選擇，也有酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有輕食沙拉自助吧。（圖／記者蔡玟君攝）

2樓除了設有更多座位，並有酒吧、輕食沙拉自助吧、茶點飲料區、專屬櫃檯服務，並有封閉辦公室獨立空間，提供商務旅客可開會、處理工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼所有北極星貴賓室都設有獨立餐廳「Dining Room」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空舊金山北極星貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「Dining Room」提供早午晚餐，旅客可以自由選擇喜歡的餐點，均現點現做。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，2樓最大亮點是設有獨立的「Dining Room」餐廳，早上11點30分前提供點餐式早餐服務，之後提供午餐與晚餐。在專人帶位後提供菜單，旅客可依照喜好自由選擇喜歡的餐點，以及咖啡、茶飲等，全都現點現做，讓旅客在開啟飛行旅程前能悠閒享受用餐時光，開闊的L型窗景也讓旅客能欣賞窗外飛機起降與遠方山景。

▲▼聯合航空貴賓室United Club。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空在美國與世界多個機場設有貴賓室「United Club」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空貴賓室United Club。（圖／記者蔡玟君攝）

除了美國6大機場設有北極星貴賓室外，聯合航空也有超過45間「United Club」貴賓室在美國與世界多個主要機場提供服務，以奧蘭多國際機場為例，就提供豐富的自助式餐飲與咖啡、茶飲；舊金山機場內則除了北極星貴賓室外，另有3間United Club提供服務。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

目前聯合航空在台灣提供「台北－舊金山」每天2個來往班次，時間帶包括早上與下午由桃園機場出發，返程為美國時間下午與晚上自舊金山出發，彈性時間選擇也讓中、南部旅客更便利，機上亦有中文空服員；而透過舊金山機場與綿密的內陸航網，更能方便轉機到其他美國各大城市，來回還可免費中停熱門航點。

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