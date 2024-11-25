金展帶你感受大航海時代！葡萄牙「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

葡萄牙位於歐洲大陸最西邊，是15世紀大航海時代先鋒之一。走一趟葡萄牙，拜訪世界遺產、體驗貢多拉彩船、欣賞FADO秀、品嘗葡式傳統美味，領「歐亞大陸最西端到達」證書，感受大航海時代的風情。





▲旅遊書聖經《寂寞星球Lonely Planet》將波多的萊羅書店選為十大最美書店之一。

從海洋的角度來欣賞葡萄牙，那得要從波多開始。波多位於葡萄牙的北部，是葡萄牙第一大港，搭乘土耳其航空，由波多進、里斯本出，雙點進出不走回頭路的旅程安排，從北一路往南玩，是絕佳的伊比利半島葡萄牙全覽體驗。

尤其是土耳其航空轉機時間適宜，去程第二天上午便能展開葡萄牙行程，拜訪萊羅書店、聖本篤火車站、波多證券交易所宮等必遊景點；回程為下午班機，比他航的早班機航班，多了白天的遊覽時間，除此，還有行李免費託運30公斤，採購紀念品無後顧之憂。





▲阿維羅是靠海的美麗運河小鎮，搭乘貢多拉彩船將兩岸美景盡收眼底。

波多南方約78公里的阿維羅，有葡萄牙威尼斯之稱，是靠海的美麗運河小鎮，來到這裡搭乘貢多拉彩船，觀賞岸邊獨特景觀，體驗伊比利半島上水都風情。

轉往不遠的孔英布拉，這裡有成立於13世紀孔英布拉大學，是葡萄牙國內最大的大學，更是葡萄牙語世界中最古老的學術機構，2013年被列入世界文化遺產。想要品嘗葡式蛋塔的旅客，一定要到BRIOSA甜點店，由於店裡總是大排長龍，建議可以外帶道地葡式蛋塔，才不會有遺憾。





▲蒙桑圖之旅能欣賞古老的建築和壯麗的自然風景。

以獨特巨石聞名的蒙桑圖，是葡萄牙人氣的旅遊景點。這座小鎮坐落於葡萄牙東部邊境花崗岩丘陵上，小鎮最大的特色就是房舍蓋在巨石底下，形成奇特的畫面，知名的巨石教堂、巨石城牆和石頭上的小教堂，都帶著童話般魔幻風格。





▲里斯本為葡萄牙首都，古老的街邊房屋林立，懷舊電車穿城而過。

比照大航海時代的輝煌，葡萄牙現在更像是個訴說時代變遷的故事書，走訪世界遺產景點：波多、艾芙拉、辛特拉、格拉薩聖母堡、孔英布拉大學城、羅斯尼摩斯修道院、波多吉馬列斯城堡，以及欣賞FADO秀，從中體驗葡式歷史文化。





▲洛卡岬是歐亞大陸最西端的海岬。

里斯本近郊的洛卡岬，是歐亞大陸最西端的海岬，據說在15世紀大航海時代，許多航海家搭船艦離開葡萄牙時，最後看到的陸地就是洛卡岬。

在洛卡岬旅客服務中心，領張「歐亞大陸最西端到達」證書，成為葡國之旅的特別紀念！也別忘記要拍照打卡，為見過「陸地之終，海洋之始 （Onde a Terra se Acaba e o Mar Comeca）」的洛卡岬留下難忘的旅遊紀錄。

推薦行程：

◆大航海時代 葡萄牙全覽 11日 https://reurl.cc/VMkRMA 12/27出發

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特色：

★金質獎團隊打造，品質保證

★悠閒享受連泊五星飯店vs品味多樣葡式風味餐

★雙遊船：杜羅河遊船、阿維羅貢多拉遊船

★付費景點市場最多，深度又知性，八個UNESCO世界遺產入內參觀

★土耳其航空直飛伊斯坦堡轉機順暢省時玩最多，波多進、里斯本出，雙點進出，不走回頭路

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金展旅遊

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