手搖飲「WTF」二店插旗信義區了！限時3天指定飲品買1送1

▲「廚佛瑞德」的手搖飲品牌「WTF」要開二店了。（圖／WTF提供）

記者蕭筠／台北報導

YouTuber「廚佛瑞德」今年5月進軍手搖界推出全新手搖飲品牌「WTF」，全台首店插旗台北東湖，時隔半年，二店終於在今（23）日正式開幕，並選在信義區永吉路商圈搶攻人潮，限時3天還可享指定飲品買1送1優惠。

▲飲品首推「法國奶霜系列」。

WTF二店插旗市府站永吉路商圈，門市以醒目橘色系吸引眼球，今（23）日正式開幕；飲料主打5大系列，首推選用甜點級法國鐵塔排鮮奶油製成的「法國奶霜系列」，其中，「開心果奶霜」帶有濃郁穀物香、「炙燒焦糖奶霜」則彷彿在吃焦糖奶酪一樣，奶蓋控肯定不能放過。

▲純茶系列新增無咖啡因的黃金蕎麥茶、南非國寶茶。

喜歡純茶的推薦「職人品茶系列」，除了輕炙高山青、凍火焙烏龍、溫莎莊園紅茶及奶香金萱烏龍外，特意新增無咖啡因黃金蕎麥茶及南非國寶茶選擇，黃金蕎麥茶嚴選職人烘焙台灣黃金蕎麥，採用日本神仙不老蕎作法，香氣十足；南非國寶茶則帶有蘋果、焦糖等蜜香與仙草香氣，每杯售價最低35元起。

▲歡慶二店開幕，開心果奶霜系列限時3天買1送1。

為歡慶新店開幕，WTF永吉市府店也祭出限時3天買1送1優惠，即日起至11月25日限時3天可享「開心果奶霜系列買1送1」，期間再加碼推「多金桂馥青茶（11月23日限定）」、「真蜂蜜檸檬凍系列（11月24日限定）」、「紅豆棗抹茶厚奶（11月25日限定）」也有買1送1優惠，每人限購3組；11月26日至12月8日還有抽抽樂活動，有機會抽中最低1元起、全單5折、88折、9折等多項優惠。

WTF tea express永吉市府店

地址：110台北市信義區永吉路30巷178弄1號1樓

營業時間：周一至周六11:30-21:00／周日11:30-19:00

▲春陽茶事祭出2大飲品買1送1限時優惠。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事至12月3日前則祭出「2大飲品買1送1」限定優惠，品項有「古意冬瓜茶」、「古意冬瓜檸檬」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價10元升級大杯，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。