住進日本無印風百年古民宅、MUJI道路休息站品午餐　即起開搶

▲雄獅旅遊與日本良品計畫、台灣無印良品跨界合作推出體驗行程，讓旅客住進日本「MUJI BASE」，體驗深度日本之旅。（圖／良品計畫提供）

記者蔡玟君／台北報導

無印良品旗下的「良品計畫」近年致力發展日本深度體驗式旅遊，規劃出結合民宿、在地體驗的「MUJI BASE」，最新的「MUJI BASE OIKAWA」於今年10月在千葉縣開幕，為了讓台灣旅客也能實際感受，雄獅旅遊、日本良品計畫與台灣無印良品三方跨界合作推出體驗行程，即日起於雄獅官網開賣。

良品計畫下的「MUJI BASE」目前在日本共有3間體驗型住宿設施，10月才開幕的「MUJI BASE OIKAWA」位於千葉縣，以廢校的舊老川小學校進行了翻新，其中包括兩棟住宿設施。業者將原本教室的空間改建成兩棟三間客房，A棟面積為141平方米，B棟面積為151平方米，包括共用的廚房、廁所、衛浴，還有無印良品商店、圖書館，同時可體驗養蜂活動等農事體驗。

▲「MUJI BASE KAMOGAWA」是一棟擁有百年歷史的古民家。（圖／良品計畫提供）

同樣位於千葉縣的「MUJI BASE KAMOGAWA」則是一棟擁有百年歷史的古民家，以「和洋融合」為主題，進行翻新改造，復古民宅結合現代西洋元素，建築內外都深具特色，並從沐浴用品到各種電器均採用無印良品的產品，餐點也堅持選用在地食材製作，讓旅人能同時體會無印良品想傳達的簡約生活與融入在地的體驗旅程。

▲「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」即日起於雄獅官網開賣。（圖／雄獅旅遊提供）

▲除了入住古民家，也可體驗在地農活。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊與日本良品計畫、無印良品秉持永續概念，攜手打造「日式美學、自然簡樸、生活風格」的旅遊企劃，於2025年的3月和5月各推出限量2梯次的「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」，讓旅客能實際入住上述兩間特色民宿，並體驗親手做早餐、化身一日小農，還能到「無印良品道之驛」休息站裡的「Café＆Meal」品味午餐，或也可以進行稻草編織，透過行程安排深度體會永續旅遊，此次企劃亦是無印良品在全球首次與海外旅行社合作。

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）

而隨著年末到來，許多人已開始規劃出國跨年行程。可樂旅遊就為旅客推出日本環球影城跨年團體行程，最大亮點為提供「USJ跨年派對Pass」，讓旅客可以暢玩樂園26小時，同時欣賞跨年煙火秀，並提供快速通關四項券，與入住樂園鄰近飯店，同時加碼帶旅客前往京都、奈良，走訪經典景點，如嵐山、下鴨神社、伏見稻荷大社、奈良公園等，12月29日出發每人5萬1800元起。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）