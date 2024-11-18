到東京巨蛋看中華隊！周邊景點一次看　必拍15米聖誕節、銀白燈海

▲中華隊前進東京巨蛋，吸引不少人搶訂機票前往支持。上圖僅為東京巨蛋示意圖。（圖／株式會社東京巨蛋提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024年世界12強棒球賽熱烈開打，中華隊擊敗澳洲，將於11月21日前進東京巨蛋進行複賽，也吸引不少球迷搶訂機票前往支持。到東京巨蛋除了可以看球賽支持中華隊，一旁的「東京巨蛋城」也有許多景點與美食不能錯過，加上隨著聖誕節即將到來，從即日起也有「TOKYO SNOW DOME CITY」浪漫燈海，讓旅客能盡情拍照。

▲▼東京巨蛋城遊樂園多項遊樂設施改裝後今年夏天重新開幕。（圖／株式會社東京巨蛋提供）

東京巨蛋城結合遊樂園、美食、購物機能，同時能在東京巨蛋欣賞各項大型體育賽事、演唱會，可說是當地代表景點。其中遊樂園內部分設施從2023年起進行整修更新，如海盜船、激烈旋轉的「Bun Bun Bee」遊樂設施都經過重新設計，於今年夏天新開幕，帶給旅客截然不同的玩樂體驗。

▲▼法式吐司排隊名店「カフェ アリヤ」（上圖）和能大嗑牡蠣的「TOKYO KAKI STAND」（下圖）也都進駐。（圖／株式會社東京巨蛋提供）

同時，遊樂園內也增加大片綠地廣場，還有最新美食與購物商店也在今年7月全新開幕，包括可以購買各種伴手禮的「THE土産SHOP」，以及排隊法式吐司名店「カフェ アリヤ」、能大嗑牡蠣的「TOKYO KAKI STAND」、來自北海道的甜甜圈品牌「HIGUMA Doughnuts」等，在這裡都能一次滿足。

▲▼邁入第20年的「TOKYO SNOW DOME CITY」聖誕燈海從即日起登場。（圖／株式會社東京巨蛋提供）

此外，每年聖誕節東京各處都會佈置浪漫燈海，東京巨蛋城當然也共襄盛舉。今年邁入第20年的「TOKYO SNOW DOME CITY」燈海活動，從即日起至2025年2月28日為止舉行，今年有4大燈海區，運用超過65萬顆LED妝點東京巨蛋城與周邊，還有高達15公尺的聖誕樹，且點燈時間從下午5點至凌晨0點為止，讓旅客看完球賽也能欣賞夢幻燈海。

▲▼點燈時間持續到凌晨0點，看完球賽也能欣賞。（圖／株式會社東京巨蛋提供）

而在聖誕樹周邊今年也設計特別燈光秀，從下午5點至晚上10點45分期間，每15分鐘一場；也有以雪花結晶設計的燈飾、銀白燈海長廊、宛如水晶球般閃耀光芒的「Reflecting Dome」光環境設計等，都是今年必拍亮點。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）