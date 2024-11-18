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手搖飲「必喝飲品TOP3」大公開！限時2周任選第2杯半價喝

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山公開必喝飲品TOP3並祭出限時2周第2杯半價優惠。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年9月插旗東區的全新手搖品牌「青山-青茶專業製作」，主打4款高山青茶，並推出多款獨創配料，累積不小人氣，今年底也預計再開2家門市。業者首度公開「必喝飲品TOP3」，並祭出限時2周「第2杯半價」優惠，即日起於全門市開喝。

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲▼「菜燕奶茶（上）」、「冬青（下）」必喝。

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

青山公開「必喝飲品TOP3」，包括「蕎麥奶蓋玄米茶」，選用法國Elle&Vire鮮奶油與蕎麥粉製成的濃郁奶蓋，搭配桂花玄米茶基底茶；「菜燕奶茶」則把古早味市場甜點「菜燕」變成配料，結合帶有焦糖香的山峰奶茶；最夯飲品為熱賣破萬杯的「冬青」，茶葉選用來自稀珍的1300至1600m高海拔茶園，帶有台茶12號的淡雅奶香及青草香氣，每一口都能喝到高山的冷冽口感。

青山人氣3大飲品即日起至12月1日限時2周可享「任選第2杯半價喝」優惠，限大杯，每人限購2杯。

▲▼麻古茶坊「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊冬季限定「大甲芋頭系列」回來了。（圖／麻古茶坊提供）

芋頭控則不能放過重磅回歸的「麻古茶坊大甲芋頭系列」，嚴選質地扎實的大甲新鮮芋頭，每日現煮現蒸製成綿密芋泥製成濃郁系芋頭飲品，「濃厚芋泥鮮奶」是芋泥搭配濃醇鮮奶的組合，每一口都能吸到帶有顆粒感的芋泥及奶香，「芋泥波波鮮奶2.0」則是芋泥鮮奶配上Q彈寒天波波，增添咀嚼口感，2款飲品中、北部售價90元，南部85元。

麻古茶坊芋泥系列即日起在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東搶先上市、11月20日起全台開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 青山-青茶專業製作 麻古茶坊

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