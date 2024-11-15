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挺過風災「關渡花海」延至11／24！河濱展區花開5成　拍4米稻草熊

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

▲風災後仍有許多花重新綻放中，關渡花海河濱展區展延至11月24日。（圖／北市工務局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024關渡花海-花續北投」展期延長至11月24日！先前受到康芮颱風摧殘，花朵盛開不如預期，不過，今（15日）工務局表示，河濱展區裡，仍有許多花苞挺過風災，正重新綻放中，經評估，河濱展區展延一周，八仙展區建議先不用過去。

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

▲花稍微縮小了，但都堅強地等待陽光恢復生長。（圖／北市工務局提供）

「2024關渡花海-花續北投」原訂展到11月17日，因碰上強颱帶來的風雨，許多花朵還來不及盛開，不過，工務局發現，河濱展區中有許多花苞準備重新綻放，儘管花稍微縮小了，但都堅強地等待陽光恢復生長，對此，工務局決定加碼河濱展區延至11月24日。

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

▲關渡花海大波斯菊緩慢綻放中。（圖／北市工務局提供）

另外，八仙抽水站周邊（八仙展區）今年現場花開甚少，不復往年盛況，展期就不延長，請民眾不要白跑一趟。

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

▲▼「竹澗熊縱」4米高的稻草藝術熊；竹編酒瓶、黃波斯菊花帶象徵外雙溪的溪流意象。（圖／北市工務局提供）

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

「2024關渡花海-花續北投」河濱展區鄰近承德路6段的雙溪河濱公園，就位於雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸，一共規劃「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3區，最大亮點是「竹澗熊縱」4米高的稻草藝術熊，以及竹編酒瓶、黃波斯菊花帶，象徵外雙溪的溪流意象。「童話花園」則延伸河雙21河濱花海，以重瓣百日草花及動物元素點綴花園；「摩天之戀」於花海間的鐵藝風車呼應對岸摩天輪，可惜目前大波斯菊還處在含羞待放階段。

▲關渡花海河濱區展期延長至11/24。（圖／北市工務局提供）

▲「摩天之戀」於花海間的鐵藝風車呼應對岸摩天輪，可惜目前大波斯菊還處在含羞待放階段。（圖／北市工務局提供）

工務局表示，目前花況尚未進入盛花期，整體展區目前花開僅5-6成，若準備出門賞花，工務局活動網頁會公布近期花況，方便民眾查詢。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2024關渡花海-花續北投 北投旅遊

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