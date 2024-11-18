全家人的海上樂園就在歌詩達郵輪

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

航行在遼闊的海洋，歌詩達郵輪莎倫娜號是全家人海上移動遊樂園！春天賞櫻花、夏季帶孩子暑期出遊，搭乘郵輪前往日韓的跳島之旅，有4/5/6天的多樣選擇。4月8、14日出發，還有3人同行1人免費的驚喜優惠，心動就要馬上行動。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號滿載豪華設施與歡樂活動。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號滿滿的娛樂活動，是歌詩達郵輪要傳達的度假態度！郵輪上匯聚了大劇院、滑水道、玻璃穹頂泳池、多樣酒吧等設施，讓喜歡熱鬧的乘客，在海上也能體驗義式派對的魅力。不論大人或小孩，一天24H都有各式活動可以參與，舞蹈教學、趣味競賽，任全家大小遊玩。

▲日本佐世保市九十九島為世界最美海灣之一。（圖／shutterstock）

旅程中，在郵輪上享受豪華娛樂設施，下船則前往人氣旅遊勝地，讓旅遊加倍精彩。多元的航線規劃，包含日韓跳島4/5/6天安排，走訪日本沖繩、石垣、宮古島、福岡、佐世保、鹿兒島，以及韓國釜山、濟州，旅客可以依自己方便的時間來選擇遊程。

日本長崎縣北部的佐世保市，地處九州地區的西北端，2018年佐世保灣外側的九十九島，獲得NGO「世界最美海灣俱樂部」的加盟認證，搭郵輪來到這裡能欣賞與眾不同的美景。

▲濟州島是韓國最大的島嶼及旅遊勝地，自然風景與人文風情兼具。（圖／shutterstock）

濟州島是韓國最大的島嶼及旅遊勝地，春天到濟州可以賞櫻花和油菜花，夏天時則可以見到繡球花，繡球花盛開時，繽紛花海猶如夢幻仙境，最適合拍照、打卡。除此，還能拜訪城山日出峰、西歸浦每日偶來市場等地，自然與人文風情都相當吸引人。

▲春季到福岡，能在福岡城內欣賞櫻花盛開美景。（圖／shutterstock）

福岡是日本九州地區最大的城市，擁有豐富的文化遺產和美食，像是古老的神社、寺廟，以及博多拉麵等美食。春季到福岡，可以在福岡城內欣賞櫻花盛開美景，夏季時則有海灘和節慶活動，魅力無窮。

▲搭乘釜山海岸列車，沿途有無敵海景相伴。（圖／shutterstock）

郵輪之旅就是要用海洋的角度來看世界，前進釜山這個韓國最大港口城市，欣賞當地的自然與人文之美。春季到三樂生態公園賞櫻花，夏季在海雲臺玩水，而且千萬不要錯過網友大推的海雲臺海岸列車。

（賞櫻花期會因氣候而提前或延遲，若因氣候因素觀賞狀態未達您預期，敬請見諒。）

推薦航次

★日韓跳島遊4/5/6天

★4月8、14日出發 三人同行一人免費

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