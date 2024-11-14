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春節住國內飯店2025元起！西班牙風情運河別墅52折　優惠一次看

▲福容桃園機捷A8店2025春節預訂，推出驚喜限量回饋價2,025元,「團團圓圓假期」春節住房，加贈小熊布偶及溫泉入浴粉好禮,福容桃園機捷A8店特自泉源引進天然碳酸氫鈉泉。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

▲福容桃園機捷A8店。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

旅遊業者和飯店搶先布局明年春節和寒假檔期，易遊網「飯店年終鈔激省」即日起至11月19日開跑，和逸飯店下殺2,750元起；另，春節期間入住福容大飯店桃園機場捷運A8店，入住標準單人房每晚2,025元+10%起含早餐，打算在國內旅遊的民眾不妨參考。

▲花蓮理想大地渡假飯店,和逸飯店桃園館。（圖／易遊網提供）

▲許多國內人氣、口碑雙贏的親子飯店也是出遊熱門選項。（圖／易遊網提供）

易遊網
春節寒假除了安排出國旅遊外，許多國內人氣、口碑雙贏的親子飯店也是熱門選項。易遊網聯合五大人氣親子飯店與全台160間飯店，祭出「飯店年終鈔激省」，訂房52折起，與知名訂房網價差可高達5,000元以上。

▲花蓮理想大地渡假飯店,和逸飯店桃園館。（圖／易遊網提供）

▲「花蓮理想大地渡假飯店」房費下殺52折起，再加贈7選3的活動體驗，每晚含稅5,899元。（圖／易遊網提供）

易遊網「飯店年終鈔激省」即日起至11月19日止，提供會員預訂飯店獨享好康。其中，人氣親子飯店「綠舞國際觀光飯店」和主打西班牙風情運河別墅的「花蓮壽豐理想大地渡假飯店」，均祭出52折起的激省價格，加碼房型免費升等及贈送館內獨家活動，無論是浴衣體驗、遊艇環河、DIY皮雕等活動，都能包含在房費中輕鬆享受。

▲花蓮理想大地渡假飯店,和逸飯店桃園館。（圖／易遊網提供）

▲和逸飯店桃園館與卡司‧蒂菈樂園合作，訂房即贈樂園門票一組，還能體驗長崎蛋糕DIY，每晚含稅7,999元。（圖／易遊網提供）

北部代表和南部代表分別為「和逸飯店」的桃園館、台南西門館，和逸飯店台南西門館號稱被飯店耽誤的兒童樂園，擁有佔地500坪的豐富設施，每晚含稅2,750元起；和逸飯店桃園館此次特別與卡司‧蒂菈樂園合作，訂房即贈樂園門票一組，還能體驗長崎蛋糕DIY，每晚獨家價含稅7,999元。

坐擁無敵絕美港景的「澎澄飯店」，館內多項設施如星探索極限運動場、無邊際泳池和高空籃球場等，每晚含稅3,099元起，春節期間也不另加價。

▲福容桃園機捷A8店2025春節預訂，推出驚喜限量回饋價2,025元,「團團圓圓假期」春節住房，加贈小熊布偶及溫泉入浴粉好禮,福容桃園機捷A8店特自泉源引進天然碳酸氫鈉泉。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

▲預訂福容桃園機捷A8店2025春節入住，驚喜限量回饋價2,025元。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

福容大飯店桃園機場捷運A8店
迎接金蛇年春節假期，福容大飯店桃園機場捷運A8店推出「Lunar New Year金蛇喜迎春」春節住房專案，入住標準單人房每晚2,025元+10%起含早餐，住宿期間為2025年1月28日至2月1日，即日起開放預訂，每日限量、訂完為止。

▲福容桃園機捷A8店2025春節預訂，推出驚喜限量回饋價2,025元,「團團圓圓假期」春節住房，加贈小熊布偶及溫泉入浴粉好禮,福容桃園機捷A8店特自泉源引進天然碳酸氫鈉泉。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

▲福容桃園機捷A8店特自泉源引進天然碳酸氫鈉泉。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

另有「團團圓圓假期專案」每晚4,161元起，除了住宿及早餐外，再加贈A8微笑小熊布偶、福隆海洋溫泉入浴粉新春好禮，還可免費享用交誼廳迎賓餐點及體驗「黃金美人湯」泡湯，讓肌膚沉浸在天然碳酸氫鈉泉的呵護中。

入住福容大飯店桃園機場捷運A8店，不妨順遊虎頭山森呼吸、走訪桃園神社感受濃厚日式風情；從飯店搭乘桃園機場捷運，抵達新開幕的林口三井Mishi Outlet Park二期也僅需一站距離，安排兩天一夜行程剛剛好。

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