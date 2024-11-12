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最多降1000元！新北最高鐵板燒變便宜　全新菜單多達14道料理

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒新菜單中的「濤濤」，使用青殼活龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北最高鐵板燒餐廳「旨醞」推出新菜單，除了日本A5和牛、活龍蝦之外，還用到時令廣島牡蠣、季節鮮魚及日本海膽等食材，合計14道料理，午晚餐都是2280元，跟開幕時相比，不但菜色增加，價格還降了400元至1000元。

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲開胃甜筒。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲干貝漢堡。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲廣島牡蠣揚。（圖／記者黃士原攝）

「旨醞」11月15日推出的新菜單以「食趣」為發想，用以煎、炙、炸、烤、拌、蒸等料理手法，呈現A5和牛、活龍蝦、鮑魚，以及廣島牡蠣、季節鮮魚及日本海膽等季節食材，套餐多達14道料理，午晚餐費用都是2280元，相較開幕時午餐2680元、晚餐3280元，降了400元至1000元。

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲火舞南非活鮑。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲浮雲雞湯。（圖／記者黃士原攝）

「旨醞」本季新菜單主角依然是A5和牛及龍蝦，但以「食趣」為發想，第1道「開胃甜筒」以甜筒為基底，依序鋪上法式松露奶油嫩蛋及花蟹跟魚卵；「干貝漢堡」則是將生食級L尺寸的北海道干貝對切乾煎，夾入馬糞海膽、魚子醬，外層再以烘烤過後的海苔包覆。

每年11月至隔年2月恰好是廣島牡蠣產季，第5道的「廣島牡蠣揚」將新鮮牡蠣裹上櫛瓜、麵包粉酥炸。而第10道的「微醺肋眼捲」，將巨峰葡萄浸泡於紅白酒12小時，外層再包覆肋眼一起享用，不僅帶出肋眼淡淡奶香味，也賦予肉品更豐富的層次感。

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲金粼百魅。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲胭脂蒸蛋。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲微醺肋眼捲。（圖／記者黃士原攝）

▲新北最高鐵板燒「旨醞」新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

研發資深主廚江鴻賓表示，這次菜單跳脫框架，不少品項都藏有巧思，像是「浮雲雞湯」以當令日本山藥打成泥與蛋白一起蒸熟，讓它呈現慕斯狀；清澈湯頭則是由老母雞湯、上湯及金華火腿分別熬製8小時後，調製一定比例再熬4小時，總計耗時28小時。而第11道的「甘旨濃」選用A5和牛肋眼部位，鐵板微煎稍作靜置，再以噴槍高溫炙燒，讓和牛表面產生美味的焦褐脆皮。

▲王品集團旗下「藝奇日本料理」，將位於台北市中山區的南京東店，打造成全新概念店。（圖／王品提供）

▲「藝奇日本料理」將位於台北市中山區的南京東店，打造成全新概念店。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下「藝奇日本料理」，將位於台北市中山區的南京東店，打造成全新概念店，運用日本文化中「旬」的精神，將山海風味融合於21道全新菜色中，提供980元及1380元雙價位套餐。歡慶新店開幕，藝奇日本料理推出3大優惠活動，11月至南京東店消費，即享套餐8折優惠，12月雙人同行並消費兩客套餐，打卡分享可兌換「鱈場蟹腳」（價值799元）1份。

關鍵字： 美食雲 旨醞 新北最高鐵板燒

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