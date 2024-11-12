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碰強震封半年！新月橋11／15開放通行　拼明年春節全橋修復

▲新月橋即將完成橋下支撐工程，開放通行安全無虞。（圖／高灘處提供）

▲新月橋橋梁夜間燈光是大漢溪上明顯的地標。（圖／高灘處提供，謝佑欣 攝影）

記者彭懷玉／綜合報導

因0403花蓮7.2強震導致吊索鬆脫的新北市新月橋，經過為期半年的修復，在專業技師檢查確保橋梁通行安全無虞後，將於11月15日中午後開放通行。不過，後續仍須進行第二階段的吊索修復，預計明年農曆春節完工。

▲新月橋即將完成橋下支撐工程，開放通行安全無虞。（圖／高灘處提供）

▲新月橋即將於11月15日中午後開放通行。（圖／高灘處提供）

新北市高灘處表示，新月橋主橋段因花蓮強震導致吊索結構有安全疑慮，因此今年4月3日依橋梁專家意見封橋，並於橋下設置雙排重型支撐，確保橋梁安全才開放通行，後續接著進行吊索修復作業，預計明年農曆春節完成全橋修復。

高灘處處長黃裕斌說明，橋梁重型支撐於河道內施工，風險性高，颱風來臨時須安排施工平台撤離，工程施工期間遭遇山陀兒及康芮2次颱風造成部份平台損毀，影響工程進度，颱風過後，在確保各項安全條件下，要求施工廠商加派人力機具復原工區並趕工，希望盡早開放讓民眾通行。

▲新月橋即將完成橋下支撐工程，開放通行安全無虞。（圖／高灘處提供）

▲新月橋即將完成橋下支撐工程，開放通行安全無虞。（圖／高灘處提供）

高灘處補充，新月橋完成部份橋下支撐開放通行後，將隨時監控橋梁狀況並進入第二階段吊索修復支撐工程，開放後倘風力或大漢溪水位超過安全標準，為維通行安全將會採取暫時性封橋管制措施。此外，後續吊索修復階段也會利用夜間時段封閉橋梁，在影響民眾最小及確保安全條件下施工，施工時間將另行公告，吊索修復期間造成不便仍請見諒。

關鍵字： 新北市旅遊 0403花蓮強震 新月橋

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