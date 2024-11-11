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發發最新「KitKat手搖杯」聯名開喝！有優格巧克力飲、巧克力冰沙

▲▼「發發 X KitKat」聯手推出全新3款巧克力飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發找來KitKat聯手推出全新3款巧克力飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力季到了，主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」宣布攜手人氣巧克力「KitKat」推出限量巧克力飲品，不僅有招牌優格結合巧克力的組合，還有巧克力冰沙、巧克力牛奶等，即日起於全門市上市，售完為止。

▲▼「發發 X KitKat」聯手推出全新3款巧克力飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲優格結合KitKat巧克力有微酸滋味。

▲▼「發發 X KitKat」聯手推出全新3款巧克力飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲巧克力牛奶冰沙口感濃郁。

發發找來KitKat聯手打造全新3款巧克力飲品，首推「奇K巧克力優格」，選用招牌優格結合巧克力，每一口還能吃到酥脆餅乾，風味層次更豐富，售價95元；「奇K巧克力牛奶冰沙」則把KitKat巧克力加入乳香世家鮮乳，打造成綿密濃郁冰沙，售價80元；「奇K巧克力歐蕾」是香濃巧克力與牛奶的組合，冷熱喝都好喝，售價75元，即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。

▲▼「發發 X KitKat」聯手推出全新3款巧克力飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲巧克力牛奶冷熱喝都好喝。

▲▼八曜和茶極韻白奶茶系列。（圖／八曜和茶提供）

▲八曜和茶推出全新極韻白奶茶系列。（圖／八曜和茶提供）

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲極韻白奶茶系列是使用不同基底茶製成精品奶茶結合燕麥奶。（圖／記者蕭筠攝）

另，八曜和茶即日起於全門市也有全新「極韻白奶茶系列」，一共網羅5款飲品，皆是使用不同基底茶製成精品奶茶後結合燕麥奶，包括以和風穀麥為基底的「8YO極韻白奶茶」、以307輕烘焙烏龍為基底的「307極韻白奶茶」、以焙煎蕎麥為基底的「308極韻白奶茶」。

還有以舞伎紅茶為基底的「406極韻白奶茶」、以浪煎龍片綠茶為基底的「504極韻白奶茶」，以上5款飲品售價79元起，其中，8YO極韻白奶茶及308極韻白奶茶不含咖啡因。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 發發The Far Far Farm 八曜和茶

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