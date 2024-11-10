2024神戶最新景點3選！三井Outlet看海吃美食　觀景台360度賞夜景

▲三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶即將重新開幕。（圖／三井不動産株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本關西地區玩可別只去大阪、京都。距離大阪車程僅約20分鐘車程的神戶，異國風情街道、絕美港灣，都吸引許多旅客造訪。近期當地就有3個已經或即將重新開幕的新景點，包括全新三井Outlet還有豐富的親水設施、能遠眺蔚藍海景，或入住全新開幕的海洋風酒店，還能免費去水族館。

▲神戶港塔4/26重新開放。（圖／業者提供，下同）

■神戶港塔

從2021年起開始進行耐震工程的「神戶港塔」，今年終於完工，並已於4月26日重新對外開放。全新樣貌的神戶港塔，不但有最新頂樓觀景台，低樓層的觀景台與餐廳也都重新改裝，讓旅客今年到關西地區玩又多了一個新去處。

▲神戶港塔新增屋頂觀景台，可以360度欣賞周邊美景。

▲塔內也新增酒吧、咖啡廳。

全新升級的神戶港塔重新開幕後，最大亮點是在5樓新增初次對外開放的「Brilliance Tiara Open-air Deck」，讓旅客可以直登神戶港塔離地100公尺高空的屋頂，360度欣賞港灣風景。

▲▼低樓層的展望台和餐飲也都全新改裝。

而1至4樓，每層樓皆有不同風景。如4樓為低樓層觀景台，並新設置屋外露台，還有餐廳、咖啡廳與酒吧，更設有光之博物館；2樓則是商品販售區，有神戶港塔周邊商品，還有只有在這裡才能買到的伴手禮。重新開放後，神戶港塔也延長開放時間至晚上11點，讓旅客可以有更多時間，欣賞神戶港灣日夜風景。

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▲三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶全新購物商場。（圖／三井不動産株式会社提供）

■三井Outlet 瑪林匹亞神戶

位於神戶的「三井Outlet 瑪林匹亞神戶（三井アウトレットパーク マリンピア神戸）」則將於11月26日改裝後重新開幕。全新整修完工的Outlet商場宛如一座海濱度假村，有能遠眺明石海峽大橋和淡路島的親水公園，還有全新商場、餐飲、遊樂場、躺臥式吊床，讓旅客在這裡待上一整天都沒問題。

三井Outlet瑪林匹亞神戶於2023年暫時關閉進行整修，經過近2年時間工程，重新開幕後佔地面積將比原本多了1.3倍，並可分為購物商場與親水公園2大區域。

▲商場內還有景觀美食街。（圖／三井不動産株式会社提供）

商場以「全年齡都能在此享受購物、美食、玩樂」概念設計，讓旅客可不受天氣限制能盡情購物，並有145間店舖進駐，其中包括20間首次到關西地區拓點的品牌。

此外，商場內設有美食市集，包括咖啡廳、可選擇外帶或內用的餐飲設施、餐廳等，而在2樓設有可以遠眺明石海峽大橋與淡路島的美食街，讓旅客邊用餐邊享受美景。

▲全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」。（圖／株式会社ポトマック）

此次重新開幕後另一大亮點，就是增加全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」，沿著濱海處有綿延沙灘，讓大人小孩在此盡情玩耍，入夜後更有沙灘點燈、增加浪漫氛圍，並設有戶外活動區、大屋頂廣場、BE KOBE區、KOBE美食、甜點與戶外花園等4大區域。

▲「BE KOBE區」設有大型拍照打卡造景。（圖／三井不動産株式会社提供）

戶外活動區有室內外大型遊樂場、溜滑梯、繩索冒險設施，甚至有能讓寵物盡情奔跑的區域、水上活動區、沙灘運動等；大屋頂廣場則能隨時舉辦各種活動，而在「BE KOBE區」則設有大型拍照打卡造景「BE KOBE」。

▲神戶知名甜點「TOOTH TOOTH」也進駐。（圖／株式会社ポトマック提供）

神戶最知名的甜點品牌「TOOTH TOOTH」也將進駐親水公園內，並開設3類型餐飲設施，包括甜點與麵包旗艦店餐廳「LAGOON TOOTH TOOTH」、享沙灘與海景景觀的BBQ設施，並提供TOOTH TOOTH嚴選食材，小朋友還可以在沙灘上玩耍，以及咖啡與喫茶 設施「喫茶 太陽コンパス」，提供自家製的虹吸式咖啡、紅茶搭配具有神戶風格的料理、甜點。

▲▼神戶須摩海洋世界今年6月重新開幕，同時還有全新海洋風格酒店同步開幕迎賓（下圖）。（圖／株式会社サンケイビル提供）

■神戶須摩海洋世界

神戶須摩海洋世界同樣在今年經過整修後在6月重新開幕，同時開幕的還有全新海洋風格酒店「神戸須磨海洋世界酒店」。酒店以「追尋海洋之夢的假日」為主題，打造成展開海洋之旅的體驗型酒店，所有客房均為海景房，房內設計宛如住進水族箱中般，入住旅客都可獲得水族館特別門票，能在入住期間無限次免費入館，享受實際了解海洋生物的樂趣。

海洋世界旁亦設有海濱公園，結合綠地、自然風景，還有林蔭環抱中的餐廳與商店，從景點、住宿、餐飲、購物一次滿足，讓旅客走進海洋世界中就不想離開。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）