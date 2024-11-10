全智賢最愛「BHC炸雞」明正式開幕！大巨蛋美食街14家餐飲一次看

▲韓式炸雞「BHC炸雞」全台首店在大巨蛋美食街。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，B2地下街「花園綠廊」有14家餐飲品牌進駐，其中曾在韓劇《來自星星的你》亮相，是女主角千頌伊（全智賢飾）最愛的bhc CHICKEN，經過8天的試營運，將於明天正式開幕。

▲「金王炸雞」為BHC必吃口味之一。（圖／記者蕭筠攝）

花園綠廊14家餐飲品牌中以「BHC炸雞（bhc CHICKEN）」最受矚目，該品牌曾在韓劇《來自星星的你》亮相，是女主角千頌伊（全智賢飾）的最愛，台灣首店經過8天的試營運，明天正式開幕。第一波推出6款炸雞口味，其中業者首推「星星炸雞」，特色是結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉；「金王炸雞」則是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；「醬王炸雞」裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁。

另外3種口味是「原味復古炸雞」、「火辣復古炸雞」及經典「洋釀炸雞」選擇。

▲樂天小香港台灣首店插旗台北大巨蛋美食街。（圖／記者黃士原攝）

進駐花園綠廊的商家中，「樂天小香港」也是台灣首店，主打蒸籠點心、腸粉、生滾粥與廣東麵，其中招牌「一籠大滿足」網羅6款人氣點心，分別是潮州粉粿、韭菜鳳眼餃、金黃奶皇壽桃、筍尖鮮蝦餃、松露菌菇水晶餃和鮮蝦菠菜餃。

▲「球來必中」為3款造型流沙包。（圖／記者黃士原攝）

「球來必中」是緊扣大巨蛋球場主題的限定版流沙包，以南瓜粉染色的「籃球」是芋泥口味，用竹炭粉繪製的「足球」裡頭是香濃黑巧克力，而以紅麴描繪縫線的「棒球」，則包入經典的鹹蛋黃流沙。由於手工製作，每日限量供應，售完為止。

▲勝勢日式豬排的「勝・巨蛋漢堡」。（圖／勝勢日式豬排提供）

「伊勢路-勝勢日式豬排」台北大巨蛋店是全台第5家，為了讓球迷觀看球賽也能享用美食，推出「勝・巨蛋漢堡」新商品，將3顆腰內豬排的份量堆疊結合為一個14公分的超大豬排，刷上特製醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲。

位於大巨蛋B2的花園綠廊，共有18家品牌進駐，其中有14家餐飲品牌，目前已開幕的有柴窯火腿製造所、Louisa Bakery、CREMIA、御私藏、龜記、滷susu滷香麵舖、麥當勞、北村豆腐家、玖仰、米哥烘焙坊、伊勢路勝勢日式豬排、樂天小香港、bhc CHICKEN（11/3開始試營運，明天正式開幕），僅剩摩斯漢堡還沒營業，預計11月中旬後跟大家見面。

花園綠廊14家餐飲品牌

●樂天小香港：提供港式點心、麵食及粥品

●bhc CHICKEN：韓式炸雞店

●北村豆腐家：提供豆腐煲、韓式拌飯等經典韓式料理

●玖仰：提供手搖飲與台灣熱炒菜色

●伊勢路勝勢日式豬排：炸豬排專賣店

●滷susu滷香麵舖：提供台灣傳統滷味及麵食餐廳

●柴窯火腿製造所：三明治專賣店

●CREMIA：北海道鮮奶霜淇淋專賣店

●御私藏：手搖飲品店

●龜記：手搖飲品店

●米哥烘焙坊：麵包店

●Louisa Bakery：麵包店

●麥當勞：速食店

●摩斯漢堡：速食店（11月中旬開幕）

▲「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館）11月14日開幕。（圖／三井不動產集團提供）

另外，預計11月14日開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館），進駐的36家餐飲品牌，有泰式火鍋名店「藍象廷」、全台最大韓式料理集團旗下「涓豆腐」、日式湯咖哩排隊名店「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、首次進駐商場的美式料理「THE BBQ HOUSE」、來自日本的烘培甜點「武藏野の洋菓子」、泡芙品牌「beard papa's」等。當地人最期待的饗食天堂就要等久一點，饗賓集團表示，開幕時間會落在明年中。

