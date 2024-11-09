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王品火鍋吃到飽「和牛涮」11／20插旗中壢　和牛鞍下部位連送11天

▲▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」。（圖／王品集團提供）。

▲王品火鍋吃到飽「和牛涮」插旗中壢。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼肉次方後，王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」也到中壢展店，11月20日開幕，同時祭出限定優惠，11月30日前消費頂級和牛套餐並出示官方FB指定貼文，就送「極上和牛鞍下」吃到飽。

和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等，桃園同德店與台北羅斯福店、台中文心崇德店及高雄博愛店都還有日本A5和牛放題套餐，價格1880元，供應日本A5頂級和牛霜降、日本A5頂級和牛雪花及日本A5頂級和牛極霜，其他還有美澳和牛吃到飽。

▲和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等。（圖／王品提供）

繼肉次方之後，和牛涮也進軍桃園中壢地區，元化店11月20日開幕，11月30日前祭出限定優惠，消費頂級和牛套餐，並出官方FB指定貼文​，就送肉質軟嫩、油花均勻分布的「極上和牛鞍下」吃到飽。同時，明天起開放訂位。

▲馬辣火鍋推「個人套餐」，最低498元。（圖／馬辣集團提供）

另外，一個人也能嗑火鍋！隨著雙11光棍節即將到來，馬辣火鍋系列品牌，10月底推出「單身寵客方案」，最低498元可享個人套餐+歡樂吧吃到飽，而且不會加收個人開鍋費。

馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus的個人套餐共有3種價位，最低498元（新馬辣Plus 598元起），可享13種肉品任選1款（5盎司）或海鮮任選5品，依不同價格，可以吃到美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛等組合，海鮮則有巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、干貝可選。歡樂吧供應的新鮮野菜、手工鍋物配料、冰淇淋、咖哩飯，全都可以吃到飽。

關鍵字： 美食雲 王品 和牛涮 火鍋吃到飽

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