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明年首季「出國團費合理價」曝！日本櫻花期漲價、韓國最貴5.5萬

▲▼日本銀山溫泉。（圖／株式会社銀山荘提供）

▲日本銀山溫泉。（圖／株式会社銀山荘提供）

記者黃士原／台北報導

品保協會今公布明年第1季（1-3月）合理團費，與去年同期相比，各線團費各有漲跌，其中日本受匯率影響，與去年同期下降5-10%，韓國因進入滑雪旺季，漲幅約12%，歐洲、中亞非旅遊則是上漲5-12%。

品保協會今公布明年第1季合理團費，其中日本線除滑雪團之外，平日團費降幅約5-10%，主要是因應市場趨勢的熱絡程度，犧牲利潤活絡市場佔有率，再加上近期日幣匯率跌回0.21左右，建議消費者可提早報名明年第1季3月中旬以前的團體旅遊。

▲日本明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

▲日本明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

明年第1季適逢農曆春節，團費落差較大，像是東北地區過年期間團費7萬至9萬元，寒假與其餘平日期間則是5萬到6萬9000元；東京過年期間團費6萬6000元至8萬9000元，寒假與其餘平日期間則是3萬5000元至5萬元，京阪神與東京相差不多。

不過品保協會提到，明年3月20日後，日本進入年度大旺季「櫻花期」，加上超低的匯率造成通貨膨脹，導致旅遊相關的成本大漲，其中酒店、巴士、餐廳價格都再一次調漲，加上大阪萬國博展覽會將於4月13日登場， 預計旅費將比2024年櫻花期略為上漲5-10%。

▲韓國明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

▲韓國明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

至於韓國部分，1月17日後開始放寒假，且農曆新年區間在1月25日至2月2日，再加上進入滑雪旺季，機票及其他成本增加，較去年同期上漲約12%。首爾過年期間4至7天團費3萬9800元至5萬5800元，寒假期間2萬6800元至3萬9800元，其餘期間1萬9800元至2萬9800元。

▲美加線明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

▲美加線明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

美加線方面，相較於今年第4季，行程變化不大，再加上班運量增加，旅客量也增加，團費維持平盤，只有傳統春節旺季明顯陡峭的漲幅，但假期結束即回穩。

▲歐洲線明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

▲歐洲線明年第1季旅遊團費。（圖／品保協會提供）

相較美加線持平，歐洲線則有8%漲幅。品保協會表示，因為寒假及農曆春節放9天假，提高國人出國的意願，歐洲線的買氣不減，農曆年的檔期幾乎銷售一空，其他時段還有些許機位。而且3月是歐洲傳統花季，像是荷蘭鬱金香花季從3月下旬一直持續到5月初，而威尼斯面具嘉年華、尼斯嘉年華、瓦倫西亞法雅節，也大大增加了團體買氣。

紐澳線反映在票價及燃油稅調漲，團費平均上漲6%。品保協會表示，1月至3月是南半球夏轉秋，又逢台灣寒假過年期間，屬於當地旅遊旺季，再加上華航及長榮澳洲團體機位供給減少，紐航直飛團體多已客滿，1、2月所剩餘機位不多，想前往旅遊的民眾要趁早報名。

至於東南亞部分，新加坡環球影城的「小小兵樂園」將於2025年第1季完工，預計帶動一波親子旅遊浪潮，前往感受小小兵的可愛魅力，再加上缺工問題，新加坡團費上漲3%；但其餘國家除寒假、過年及連續假期外，無明顯漲幅。

關鍵字： 旅遊情報 團費

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