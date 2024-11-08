天香樓秋蟹宴開賣！10種作法、20道料理　首度推出生醃沙母

▲天香樓秋蟹宴今日開賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

老饕準備開吃了！米其林一星「天香樓」今天開賣秋蟹宴，除了往年主角「大閘蟹」之外，今年還使用松葉蟹、藍蟹、沙公、沙母，以10種料理手法創作出20道菜色，並首度推出嗆蟹「生醃沙母」。

米其林一星餐廳天香樓今日開賣「江南海河蟹饗宴」，新任主廚路凱源跨出杭州菜框架，除了大閘蟹，還使用了松葉蟹、藍蟹、沙公、沙母，並以生醃、清蒸、鑲嵌、白灼、煨燉、快炒、香燴、烤製、醬爆、酥炸等10種料理手法，創作出20道螃蟹菜色。

▲江南秋風蟹三樣。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹粉蝦仁黃金盒。（圖／記者黃士原攝）

江南海河蟹饗宴套餐首盤「江南秋風蟹三樣」，分別是帝王蟹拌松葉蟹膏沙拉、填入松葉蟹肉的蟹釀橙，以及以黑鷹嘴豆脆球盛裝藍蟹肉；「蟹粉蝦仁黃金盒」則是將吐司塊炸如黃金般酥脆，佐以天香樓經典蟹粉蝦仁。

「雪白芙蓉鮮蟹斗」以蛋清打成綿密乳沫覆蓋於蟹粉上，以蟹殼為器皿一同烤製；「酥香松葉蟹響鈴」源自傳統炸響鈴，松葉蟹柳以胡椒調味後填入豆腐皮間，油炸至金黃酥鬆。

▲雪白芙蓉鮮蟹斗。（圖／記者黃士原攝）

主食是「花雕白灼大閘蟹」與「滬上醬爆大閘蟹」2選1。花雕白灼大閘蟹使用安徽女山湖大閘蟹，每隻皆為5兩重以上，以薑、陳皮、醇香花雕酒滾水煮蟹，搭配特製薑茶以及天香樓秘傳天香精釀。滬上醬爆大閘蟹以酥炸手法料理，與甜麵、黑豆瓣醬、鎮江醋等香料爆炒。

▲生醃沙母。（圖／記者黃士原攝）

▲灌湯蟹粉小籠包。（圖／記者黃士原攝）

除了套餐，天香樓同時供應單點秋蟹料理，像是「大閘蟹粉拌麵」、「大閘蟹粉春捲」、「蟹黃水晶上湯包」、「生醃沙母」。其中生醃沙母屬於江浙經典菜「嗆蟹」，選用重達一斤紅膏沙母，以高粱、紹興醃漬一夜，出餐斬件分切上桌，再淋上八角、花椒、糖、檸檬汁、紹興等13種香料。

天香樓江南海河蟹饗宴今日起至12月15日限時供應，每套售價4800元+10%起，單點秋蟹料理880元+10%。

▲米其林一星的雅閣中餐廳「大閘蟹饗宴」供應到11月24日。（圖／文華東方提供）

另外，也是米其林一星的雅閣中餐廳，大閘蟹饗宴供應到11月24日，鄭國雄主廚選用每隻重達6兩的台灣在地養殖大閘蟹，推出以大閘蟹蟹肉與蟹黃入菜的套餐，包括「灌湯蟹粉小籠包」、「蟲草花水鴨燉瑤柱」、「蟹粉龍蝦鬆燴鮮腐竹」，套餐每位5880元+10%。