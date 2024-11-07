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開業超過30年！永和老字號「浙江金福樓餐廳」12／31熄燈

▲▼浙江金福樓餐廳。（圖／引線木偶授權提供）

▲永和超過30年老字號餐廳「浙江金福樓餐廳」將於年底歇業。（圖／引線木偶授權提供）

記者蕭筠／台北報導

老字號餐廳又少1家！開業超過30年、位於新北永和的合菜餐廳「浙江金福樓餐廳」傳出將於年底歇業，店家也證實將營業至12月31日，據悉是因為廚師年紀大了才決定關店，讓不少在地人不捨直呼「真的可惜！」

▲▼浙江金福樓餐廳。（圖／引線木偶授權提供）

▲浙江金福樓餐廳主要販售江浙菜料理。（圖／引線木偶授權提供）

「浙江金福樓餐廳」位於頂溪捷運站附近，為開業超過30年以上的合菜老字號餐廳，以販售江浙菜料理為主，像是醋溜魚片、鍋粑蝦仁、砂鍋大魚頭等，菜單貼心以肉類、時鮮類、砂鍋類、冷盤類等做為區別、每道菜餚還提供大、中、小份量選擇，可依喜好自由調整份量，再加上價格平價，深受不少在地人喜愛，累積高人氣。

近日「浙江金福樓餐廳」傳出將於今年底歇業，歇業原因為廚房廚師年紀大了，不少鐵粉也直呼「真的可惜」、「太傷心了」、「這是奶奶的愛店啊」。對此，店家僅低調證實營業至12月31日，但不願透露歇業理由。

▲Sinasera 24將於2025年1月31日熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）

另，有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年開業滿7年，但業者日前宣布將於2025年1月31日結束營業。消息傳出後，粉絲不捨地說「我最愛的餐廳，太可惜了」、「惋惜，但更多祝福」。

2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape以及馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，回台主要原因是與老闆的理念相同。

關鍵字： 浙江金福樓餐廳 永和 歇業 Sinasera 24

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