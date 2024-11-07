揪壽星住台北凱達！全房型打7折「1人最低875元」　滿5千送5百

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

即將迎來開幕7周年的台北凱達大飯店，11月11日起祭出一系列的住房、餐飲優惠，住房消費滿5,000元贈500元、餐飲消費滿1,000元送100元，另也推出壽星優惠，凡是和飯店同樣誕生於11月24日，生日當天入住可享7折，入住精緻雙人房一晚最低1,750元起，換算下來一人只要875元。

▲台北凱達大飯店「來7凱達．回味美好」感恩回饋活動。



台北凱達大飯店將於11月11日至12月30日推出「來7凱達．回味美好」感恩回饋活動，凡透過官網或語音預訂入住，消費滿5,000元即贈500元抵用券乙張（限下次抵用）；凡於館內百宴自助餐廳、家宴中餐廳以及Bar98消費滿1,000元即贈100元，滿2,000元即贈200元，以此類推。再加碼入住套房系列或餐飲消費滿7,000元即贈紅酒乙瓶，所有優惠均可併用。

▲▼精緻雙人房2,500元，打7折為1,750元，等於每人最低只要875就可以入住一晚；一家四口入住套房原價6,500元，打完7折為4,550元。



若與台北凱達同樣為11月24日壽星，只要透過語音訂房，並於生日當天入住可享7折優惠（限量3間）。經查，雙人入住精緻雙人房不含早餐2,500元，打7折為1,750元，等於每人最低只要875元就可以入住一晚，一家四口入住套房原價6,500元，打完7折為4,550元（實際價格須以訂房當時價格為準）。同時，透過官網訂房與餐飲消費滿1,777元，還能再抽台北凱達精緻套房住宿券、百宴自助餐券等好禮。

▲業者推出Dr.齁齁睏住房專案 ，贈南非原包裝進口科伊桑博士茶、博士茶潔面霜。（圖／南港老爺行旅提供，下同）



今（7日）迎接立冬，南港老爺行旅即日起推出「Dr.齁齁睏住房專案」，攜手來自南非原包裝進口的科伊桑博士茶，入住可享身心舒緩的科伊桑紅/綠博士茶各2包、溫和洗淨的博士茶潔面霜乙入，與Soft Kitchen自助早餐2客，雙人入住旅人客房（一大床/兩小床）3,680元起。入住期間可免費使用24小時健身房、免費停車，官網加購高鐵另有最高享78折優惠。

▲南港老爺行旅Soft Kitchen自助早餐。

業者表示，還有機會在Soft Kitchen自助早餐享用主廚限時限量特製的博士茶葉蛋；Soft Kitchen午餐與下午茶時段，同步供應科伊桑紅/綠博士茶，讓對咖啡因敏感的旅客也能安心品茶。