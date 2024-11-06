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德國二星主廚客座高雄漢來牛排館　預約已9成滿「想吃快訂」

▲德國二星主廚客座高雄漢來牛排館　預約已9成滿「想吃快訂」。（圖／記者黃士原攝）

▲德國二星主廚客座高雄漢來牛排館，主菜「美國金牌極黑和牛菲力佐黑蒜醬」。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

受漢來美食邀請，蟬聯5年德國米其林二星的AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz餐廳主廚Tobias Bätz，將於11月22日至24日來台客座漢來焰牛排館，餐會內容為6道主菜及1道甜點，搭配5款佐餐酒，費用每人9880元+10%，目前訂位已有9成滿。

漢來美食表示，每年都會舉辦米其林名廚客座餐會，今年邀請德國連5年獲得二星的AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz餐廳主廚Tobias Bätz，11月22日至24日客座漢來焰牛排館。他擅長保存季節性食材與當地食材，創造出不受地域與季節限制的獨特料理。

▲德國二星主廚客座高雄漢來牛排館　預約已9成滿「想吃快訂」。（圖／記者黃士原攝）

▲全台漢來海港7家分店11月22日至12月6日，將供應由Tobias Bätz設計的義式料理「漁夫風味鮭魚佐香脆杏仁」。（圖／漢來美食提供）

這次Tobias Bätz客座餐會，用開胃菜「魚子醬和榛果的圓舞曲」揭開序幕，以韓式魚露、日式昆布與乾香菇熬製的蔬菜高湯，形成富有層次的老虎奶醬汁，搭配真空熟成的蛋黃與奢華魚子醬。

主菜「美國金牌極黑和牛菲力佐黑蒜醬」選用美國金牌極黑和牛菲力，經直火細緻煎烤，外層香脆內裡柔嫩，以天然發酵黑蒜與8年熟成義大利巴薩米克醋調味，搭配微酸乾燥的蘋果片，使牛肉醬汁吸收蘋果香氣，營造出帶有果香的豐富風味。

Tobias Bätz客座餐會於11月22日至11月24日舉行，包括6道主菜及1道甜點，並搭配5款精選佐餐酒。餐價每人9880元+10%，目前訂位已近9成滿，訂位專線07-213-5763。

此外，全台漢來海港7家分店自11月22日至12月6日午、晚餐時段，也會推出由Tobias Bätz設計的義式料理「漁夫風味鮭魚佐香脆杏仁」，將嫩烤鮭魚佐上芹菜泥、奶油菠菜，搭配酸甜檸檬醬與香脆杏仁，口感清爽、層次豐富。

▲亞洲50大最佳甜點主廚加藤峰子的招牌甜點「里山花塔」。（圖／業者提供）

另外，台北首家獲必比登推介的盤式甜點餐廳「HUGH dessert dining」，今年底適逢品牌創立5周年，將邀請亞洲50大最佳甜點主廚加藤峰子，於11月30日、12月1日、12月2日舉行客座餐會，以台灣元素、食材為靈感，推出純素盤式甜點（不使用任何含有動物成分的食材），10道式套餐每位4500元，每日各有13:00、16:00、20:00 3個場次，每場僅有16個位子，11月10日22:00開放線上訂位。

▲加藤峰子創作的甜點幾乎以自然農法生產、不使用農藥的植物為基礎。（圖／業者提供）

加藤峰子任職東京米其林一星餐廳FARO，同時也是2024年亞洲50大最佳甜點主廚，她創作的甜點幾乎以自然農法生產、不使用農藥的植物為基礎，像是招牌甜點「里山花塔」以30種以上的自然草藥與花卉組成，並且採用全植物性的奶油到糖漿。

關鍵字： 美食雲 米其林二星 客座

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