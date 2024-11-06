只有1天！手搖飲「11元蜜香紅茶」雙11限定喝

▲顏太煮奶茶祭出雙11限定優惠。（示意圖／顏太煮奶茶提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「顏太煮奶茶」祭出雙11限定「蜜香紅茶11元喝」優惠，11月11日限時1天開跑。另，CoCo今（6）日為每周限定好友日，領券就能爽喝人氣飲品「百香雙響炮第2杯10元」。

顏太煮奶茶全門市將於11月11日祭出「著涎蜜香紅茶加11元多喝1杯」優惠，換算下來最低46元起就能爽喝2杯紅茶，單杯則只要23元，限同品項，每人不限購買組數；著涎蜜香紅茶嚴選台灣蜜香紅茶葉沖泡而成，帶有果香、蜜香及茶香，甜度感較低，推薦半糖少冰最能帶出蜜香味。

▲CoCo百香雙響炮今天第2杯10元。（圖／CoCo提供）

另，CoCo今日好友日則推「大杯百香雙響炮第2杯10元」優惠，2杯特價80元，換算下來等於單杯40元，且每杯飲品的糖度、冰量任選，開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「百香雙響炮」為CoCo暢銷超過16年的經典人氣飲品之一，選用酸甜百香果結合茉香綠茶，再放進Q彈珍珠、椰果增添咀嚼口感，清爽又好喝。