北市2河濱公園「向日葵花海、圓仔花」滿開！受颱風影響賞花要快

▲大佳河濱公園向日葵花海已滿開。（圖／北市水利處提供）



記者彭懷玉／台北報導

大佳河濱公園向日葵花海與美堤圓仔花、自然系花海已滿開！但因受康芮颱風影響，難免受到波及，而美堤河濱公園4萬盆草花預計可撐到11月底，需抓緊好天氣趁早欣賞。

▲大佳河濱公園向日葵花海（橙花黑心與橙花綠心品種）已達盛況。（圖／北市水利處提供）



北市兩處河濱花海現已滿開，大佳近2萬盆向日葵、美堤6,000平方公尺的水岸花海是北市第二波花海，首先打頭陣的向日葵花海（橙花黑心與橙花綠心品種）已達盛況，連日來吸引不少網友前來拍照。另外，還有波斯菊和柳葉馬鞭草，拼湊出一幅美妙光景。

▲美堤河濱公園今年一共佈置上4萬盆草花，除了有圓仔花，還有紅色系雞冠花、黃色系萬壽菊與粉色系天使花相互映襯。（圖／北市水利處提供）



而美堤河濱公園今年一共佈置上4萬盆草花，除了有去年廣受好評的圓仔花，還有紅色系雞冠花、黃色系萬壽菊與粉色系天使花相互映襯，今年更加碼在壘球場旁灑播約4,600平方公尺的大波斯、黃波斯結合河岸，景色營造出自然系花海，花期將持續到11月底。

▲因為碰上強颱來襲，花況略有受損，賞花需把握時間。（圖／北市水利處提供）



不過，因為碰上強颱來襲，花況略有受損，水利處指出，因為植株若受損可能會加速老化，賞花還是要抓緊好天氣前來，同時也提醒，颱風後河濱仍有些雜枝與淤泥，賞花請小心慢行。