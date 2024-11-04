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桃園Xpark「冬季套票」開賣！贈2杯告白拿鐵、加溫秘笈

▲2024桃園Xpark冬の水族館戀愛物語11月11日至12月31日開跑。（圖／Xpark提供）

▲2024桃園Xpark冬の水族館戀愛物語11月11日至12月31日開跑。（圖／Xpark提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

準備告白的人看過來！桃園Xpark將於11月11日至12月31日祭出冬季限定套票，除了準備0-100%的獨家戀情加溫秘笈，還加贈2杯原創告白拿鐵，票價不需另加價，跟一般票一樣為一人600元。

▲2024桃園Xpark冬の水族館戀愛物語11月11日至12月31日開跑。（圖／Xpark提供）

▲據日本媒體調查，水族館長期以來都是日本人約會聖地TOP3。

據日本媒體調查，水族館長期以來都是日本人約會聖地TOP3，作為台灣首座日系水族館的桃園Xpark，定期會推出全新企劃。因應冬季到來，即將邁入第5年「冬季限定套票」以「冬の水族館戀愛物語」為主軸，入館時會收到Xpark特製的秘笈，讓（準）戀人們可以依照秘笈參觀，收穫美好戀情。

▲2024桃園Xpark冬の水族館戀愛物語11月11日至12月31日開跑。（圖／Xpark提供）

▲「台灣大水槽」、「珊瑚潛行」、「寒帶行凍」、「癒見水母」沉浸在浪漫繽紛的氛圍中。

從館內的人氣景點福爾摩沙「台灣大水槽」、「珊瑚潛行」、「寒帶行凍」、「癒見水母」沉浸在浪漫繽紛的氛圍中；接著前進「世外桃源」欣賞水豚一家和樂融融泡溫泉的場景；憑套票至Xcafe，能免費兌換一人一杯「Xpark原創告白拿鐵」，此次推出「鰻喜歡你」、「鰻想在一起」兩款，適合計畫一趟告白之旅。

▲2024桃園Xpark冬の水族館戀愛物語11月11日至12月31日開跑。（圖／Xpark提供）

▲憑套票至Xcafe，能免費兌換一人一杯「Xpark原創告白拿鐵」。

另外，12月準備到沖繩玩的旅客注意！「琉球海炎祭 WINTER 2024」將於12月22日在沖繩登場，冬季場選在名護市的四星級「卡努查度假村」舉辦，FunNow作為琉球海炎祭冬季場的官方合作平台，推出接駁巴士套票，來回日圓5,500起（約新台幣1,105元），可省去約1.5小時的開車時間。

▲琉球海炎祭煙火。（圖／Kiyomi Kaneko提供）

▲琉球海炎祭煙火。（資料圖／Kiyomi Kaneko提供）

已邁入第21年的「琉球海炎祭 WINTER 2024」藉由電腦精密控制，讓絢麗煙火完美地隨音樂律動展開，在冬季夜空下締造一場視聽覺兼具的震撼體驗。

除了煙火秀外，度假村內還設有攤車美食及聖誕氛圍濃厚的「星塵幻想曲2024-2025」燈光秀，充滿浪漫的節慶氛圍，也能讓情侶感情迅速增溫。

桃園Xpark冬の水族館戀愛物語
活動日期：11月11日至12月31日
活動時間：平日14:00、假日15:00
地址：桃園市中壢區春德路105號

琉球海炎祭 WINTER 2024
活動日期：12月22日
活動時間：15:00-20:00（煙火預計於 18:00-18:30 開始施放）
活動地點：名護市卡努查度假村（沖縄県名護市字安部156-2）  
早鳥售票期間：即日起至11月30日止

關鍵字： 桃園旅遊 中壢旅遊 Xpark 桃園Xpark冬の水族館戀愛物語 琉球海炎祭 WINTER 2024

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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