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獨／康芮襲台「台中國際花毯節」20萬花朵超慘　花農積極修補中

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料碰上颱風，20萬朵花卉躺平。（圖／讀者提供）

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料，20萬朵花卉被風吹得東倒西歪。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／台北報導

強颱康芮襲台，不只路樹倒，各地花海也遭受波及。「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料，20萬朵花卉被風吹得東倒西歪，現場種植花農表示，「能活的花會繼續顧，不能活的趕工補植。」希望按照原定計劃，在11月9日順利開幕。

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料碰上颱風，20萬朵花卉躺平。（圖／讀者提供）

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」今日加緊趕工。（圖／讀者提供）

從照片上可見，強颱來襲，花幾乎都是躺著的。花農透露，「今年有特殊的反聖嬰現象，種植的過程較為辛苦，雨水比往年多很多，8、9月施工期雨又都下不停，再加上10月前後經歷了兩次颱風，導致花朵整個躺平。」目前只能加緊趕工，以求有個漂亮的花況，讓旅客前來時不會失望。

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料碰上颱風，20萬朵花卉躺平。（圖／讀者提供）

▲台中國際花毯節整體已花開7成，孰料碰上颱風，20萬朵花幾乎全數躺平。（圖／讀者提供）

「2024新社花海暨台中國際花毯節」將於11月9日起至12月1日登場，今年以總高17公尺、直徑55公尺的「神秘太空總部」吸人眼球，台中市觀旅局先前釋出「太空花境」3D動畫影片，讓網友看了直呼「好想去」。

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」整體已花開7成，孰料碰上颱風，20萬朵花卉躺平。（圖／讀者提供）

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」現況。（圖／讀者提供）

台中花毯節位在新社種苗改良繁殖場二苗圃，今年有7大主題花卉藝術裝置，以20萬朵花卉、23種品種，包含萬壽菊、海棠、牽牛花、天使花、寶石鼠尾草、文心蘭等，打造2公頃（6,050坪）展區，目前仍積極恢復原貌中。

關鍵字： 台中旅遊 賞花旅遊 2024新社花海暨台中國際花毯節 賞花 強颱康芮 康芮颱風

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