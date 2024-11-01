ITF旅展首日人潮超越去年！老爺「破1.1億元」成業績王、寒舍居次

▲ITF台北國際旅展於今（1日）起一連四天在南港展覽館開跑，統計至閉展晚間6點，共有58,021人入場，比去年57,453人成長1%。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024ITF台北國際旅展第一天人潮曝光，統計至閉展晚間6點，共有58,021人入場，比去年57,453人成長1%，又以老爺酒店集團銷量最佳，現場銷售達4,200萬，若加上線上旅展，銷售業績已突破1.1億元；寒舍集團旅展現場達3,000萬元，加上線上一共有7,000萬元，分別位居旅展第一天的一、二名寶座。

▲老爺酒店集團率先表示，現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1500萬。（圖／記者彭懷玉攝）

強颱康芮剛離開台灣，似乎不減民眾購買餐券、住宿券慾望，人潮陸續從12點多後湧入，老爺酒店集團率先表示，現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1500萬，而消費超過百萬元的民眾也高達10位，指名團購效期長達一年半的「聯合住宿券」，現場銷售達4,200萬，線上雖開賣3天，銷售業績已突破1.1億元，是第一天的銷售冠軍。

▲ITF旅展第一天，寒舍集團攤位湧入大批排隊人潮，主要選購餐券與住宿券。（圖／寒舍集團提供）



寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店聯合參展，首賣當日，也出現「千萬刷手」現身刷票，其中單筆最大宗訂單為1000萬元，主要為購買十二廚及探索廚房的自助餐券。而旅展現場業績達3,000萬元，加上10月4日開賣的寒舍線上旅展與10月25日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過7,000萬元，僅次於老爺集團，位居第二名。

▲天成飯店集團線上加線下也有1,600萬元佳績。（圖／記者彭懷玉攝）



再來，天成飯店集團線上加線下也有1,600萬元佳績，住宿與餐飲約莫各占50％，整體營收較去年增加1成。其中，買氣最好的品項分別為天成世貿國際會館烤鴨三吃與港點券、台北花園大酒店饗聚廚房自助餐券，以及瑞穗天合國際觀光酒店平日精緻客房三天兩夜住宿券，此外，位於桃園的天成逸旅-朋趣豪華露營一泊四食券因鄰近台北也成銷售人氣王。

▲凱撒連鎖飯店首賣當日現場業績達1,200萬元，賣出自助餐券6,000張及住宿券3,000張。（圖／凱撒飯店連鎖提供）



凱撒連鎖飯店首賣當日現場業績達1,200萬元，賣出自助餐券6,000張及住宿券3,000張。業者表示，今年銷售商品共19款，包括常態性商品「聯合住宿券」、「聯合餐券」、「飯店特色商品」及「限時下殺券」。凱撒表示，今日第一天就出現5組百萬刷手，其中最大筆消費金額為184萬元，購買250張聯合住宿券、1,650張聯合自助餐券，滿萬即可獲得兌獎卡直接帶走184份禮品，包括飯店住宿券、餐券、精美禮品等。

▲2024ITF台北國際旅展首日，晶華酒店也有950萬元業績。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，君悅酒店表示，首日業績約800萬元，今天有一筆500萬元大單，主要收益來源都是凱菲屋、彩日本料理之餐券最大宗，不過買氣沒有預期的熱烈。而今（1日）公布業績的飯店還有：福華飯店400萬、福容飯店700萬、晶華酒店950萬、八里福朋喜來登765萬、美福飯店810萬、JR東日本飯店280萬、海霸王980萬、圓山飯店680萬、六福集團500萬元。

▲民眾不畏風雨，前往旅展現場買餐券、住宿券。（圖／記者彭懷玉攝）

