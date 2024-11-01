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刁民酸菜魚首度插旗桃園！地點落腳ATT筷食尚　最快12月底開幕

▲刁民酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

▲刁民酸菜魚將插旗桃園。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人氣餐廳刁民酸菜魚去年插旗台北，1年內開出3家店，今年原本計劃將版圖拓展到高雄，不過近期傳出先到桃園展店，地點落腳ATT筷食尚，預計12月底開幕，目前正在趕工中。

掀起酸菜魚風潮的刁民，以比臉盆還要大的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚著稱，價格600元至1200元左右。刁民表示，秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣。（圖／記者黃士原攝）

刁民酸菜魚去年插旗台北，並且在1年內開出3家店，分別是信義活放店、信義峽谷店及西門中華店，原本今年計劃將版圖拓展到高雄，不過目前一直未有進度，反而先插旗桃園，進駐ATT筷食尚，業者透露，預計12月底開幕，目前正在趕工中。

▲「四代目菊川」微風信義店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」微風信義店今日開幕，11月30日前祭出三重優惠，第一重：雙人套餐優惠價1800元，可同時享用招牌「菊川鰻三吃」與新品「魚卵鰻魚丼」；第二重為消費滿千送百元折價券；第三重則是會員限定，消費任一套餐，免費招待鰻骨仙貝。天母SOGO店將於11月15日跟大家見面。

關鍵字： 美食雲 刁民酸菜魚 ATT筷食尚 桃園美食

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