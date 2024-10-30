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2024桃園萬聖城「搗蛋學院燈海超吸睛」　網讚：拍到停不下來

▲「2024桃園萬聖城」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「2024桃園萬聖城」自10月26日開跑，前兩天就湧入38萬人入城。（圖／桃園市觀旅局提供）

旅遊中心／綜合報導

「2024桃園萬聖城」自10月26日開跑，前兩天就湧入38萬人入城，今年超驚悚「搗蛋鬼校車」引起排隊人龍，陰森氣氛令人不寒而慄；萬聖燈海、彩色燈球和光廊也讓網美們拍到停不下來，而演唱會更是一大亮點，就有網友直呼「感謝有這麼棒的活動！」、「今年搭接駁車過去很順利。」

▲「2024桃園萬聖城」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「桃園萬聖城」是桃園一大年末旅遊盛事，今年同樣在藝文廣場和藝文特區綠園道登場。（圖／桃園市觀旅局提供）

「桃園萬聖城」是桃園一大年末旅遊盛事，今年同樣在桃園藝文廣場和藝文特區綠園道登場，活動主題是「搗蛋鬼學院」，共設置「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」5大萬聖節裝置藝術。

▲「2024桃園萬聖城」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「搗蛋鬼校車」散發著綠光的校車內，骷髏司機準備帶好奇的民眾一同冒險。（圖／桃園市觀旅局提供）

值得一提的是，一輛直抵萬聖城的「搗蛋鬼校車」讓民眾爭相排隊，就為了一揭詭譎車廂內的秘密，散發著綠光的校車內，骷髏司機準備帶好奇的民眾一同冒險。如果害怕的民眾，現場也設置了彩虹燈球光廊、萬聖節常看到的可愛元素也成燈海的主角，抬頭即能美照連發。

▲「2024桃園萬聖城」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」5大萬聖裝置。（圖／桃園市觀旅局提供）

活動期間還有變裝秀、踩街等精彩節目，現場也有逾百攤的市集攤位。不過，受康芮颱風影響，桃園萬聖城10月30日、10月31日、11月1日因颱風及防颱措施停展，11月2日以後活動將再另行公告，至於內容是否有調整、是否展期會再延長，觀旅局指出，後續活動安排目前仍在評估中，會在桃園觀旅局粉專「樂遊桃園」公告。

▲「2024桃園萬聖城」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園萬聖城10月30日起連3天因颱風及防颱措施停展，11月2日後活動將另行公告。（圖／翻攝自樂遊桃園）

2024桃園萬聖城
展期：10月26日至11月3日（受康芮颱風影響，萬聖城10月30日、10月31日、11月1日因颱風及防颱措施停展，11月2日以後活動將於「樂遊桃園」另行公告。）
地點：桃園藝文廣場和藝文特區綠園道
時間：平日 下午5點至晚間10點、假日 中午12點至晚間10點

關鍵字： 桃園旅遊 2024桃園萬聖城 康芮颱風

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