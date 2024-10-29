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北市「冬季活動」時間一次看！2025台北燈節2／2開展、水舞會再辦

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，松山側或過彩虹橋到內湖側都可清楚欣賞水舞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2024台北水舞嘉年華」在5月、6月登場，明年預計會在10月之後。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

Agoda日前公布「情侶最愛10大造訪目的地」，台北市位居第五，勝過峇里島、香港，今（29日）觀傳局公布繽紛耶誕玩台北、2025台北燈節等活動時間，以及明年一整年活動規劃，今年首屆台北水舞嘉年華，觀傳局透露明年會再次舉辦，預計會在10月後登場。

2024繽紛耶誕玩台北
時間：11/22-2025/1/1
地點：全北市

2024台北耶誕愛無限
時間：11/30-2025/1/1
地點：新生南路一段至三段、大安森林公園

台北最high新年城-2025跨年活動
時間：12/1-2025/1/1
地點：市民廣場、市府周邊、香堤大道

2025台灣年味在台北
時間：2025/1/13-1/26
地點：大同區迪化街商圈

2025台北燈節
時間：2025/2/2-2/16
地點：捷運北門站至西本願寺

▲台北燈節「龍躍光城」今（17日）晚6點於西門町正式揭幕，市長蔣萬安。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年台北燈節主題是「龍躍光城」，明年預計2/2-2/16在捷運北門站至西本願寺登場。（資料圖／記者彭懷玉攝）

2025台北旅遊全攻略
年初時節，整座陽明山被繽紛的櫻花點綴得如夢似幻，從「陽明山花季」開始，會以花卉試驗中心茶花展1/10開先鋒；緊接著二月份「台北燈節」2/2登場，2025年燈節主題「蛇來運轉」，以蛇年元素為靈感、結合燈光藝術，點亮北門站至西本願寺一帶。

▲2024竹子湖海芋季,竹子湖海芋季3/7花況,竹子湖海芋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024竹子湖海芋季3/7花況。（資料圖／記者彭懷玉攝）

進入春季，「花伴野餐」將在三月開啟戶外生活的序幕，三月台北也進入「海芋季」盛開的季節。四月還有「台北開齋節歡慶活動」，可感受穆斯林傳統節慶與文化氛圍。
 
再來，備受矚目的「2025雙北世界壯年運動會」於5月17日至30日舉行，預期有超過百個國家的選手和教練團隊齊聚台北；與此同時，「繡球花季」也繽紛展開，多彩繡球花點綴在山間。
 
2025年下半年的活動同樣精彩，包括七、八月的「大稻埕夏日節」煙火秀，九月的「潮台北」國際性流行音樂展演，以及七月至九月的藝術三節（台北藝穗節、台北兒童藝術節、台北藝術節）文藝饗宴；至於今年五月首次舉辦的「台北水舞嘉年華」，因要避開防汛期，預計會到10月之後才舉行，年底還有「台北馬拉松」及「台北最High新年城」跨年晚會等。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 台北冬季活動 台北活動

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