華航復飛關島ITF促銷再抽商務艙機票　優惠好禮衝一波

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

華航2024 ITF線上旅展，許旅客一個超優惠的關島夢幻之旅！驚喜優惠票價 6,713元起，參加活動登錄可抽商務艙機票，再享好禮一籮筐，現在不出手更待何時？

▲華航於11/27起復飛關島，每週有2班。（圖／shutterstock）

華航於11/27起復飛關島，每週2班台北－關島班機，ITF線上旅展優惠價TWD 6,713 元起（未稅）。CI026台北-關島航班，飛航時間21:05-03:00+1，每週三、六飛航；CI025關島-台北航班，飛航時間04:30-06:55，每週四、日飛航。

優惠機票開票期間為即日起至2024年11/15日23:59止，現在就可以開始為關島之旅做規劃！

▲關島擁有溫暖水域，繽紛的海底世界相當吸引人。（圖／shutterstock）

華航ITF線上旅展活動期間購買機票，還能參加登錄抽好禮活動，有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，除此，更有筆電、電子書、Klook全球玩樂金等豐富好禮。

此外，凡購票登錄者，不需抽獎就可以獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券，華夏會員持指定的信用卡，還有更多驚喜好禮。

▲關島的必嘗美食椰子蟹，連當地人都說好吃。（圖／shutterstock）

Tripadvisor推薦的關島熱門景點，有：杜夢灣、怡保海濱公園、戀人岬、密克羅尼西亞廣場、關島暢貨中心、查莫洛村莊等地，旅客可以一遊這些被熱推的景點。想要品嘗當地美味，不要錯過查莫洛夜市的BBQ、炸香蕉捲等道地美食，或是連當地人都大讚好吃的椰子蟹。

▲拉堤石是查莫洛人蓋房子時用來當基柱的柱石。（圖／shutterstock）

想要來一趟關島文化之旅，可以從拉提石公園（Latte Stone Park）開始。拉提石公園裡可以見到八座拉提石，拉堤石是由一塊石柱和頂上一塊圓石組成，是著名的查莫洛文化代表，查莫洛人蓋房子時就是用拉提石來當基柱，而這些古老的石柱，至今仍象徵查莫洛民族的韌性及驕傲。

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