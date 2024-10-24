漢來海港11／1開放農曆春節訂位　預約方式及價格一次看

▲漢來海港餐廳11月1日開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下的漢來海港餐廳11月1日開放農曆春節訂位，除了透過電話及網路方式，也能到各分店現場預約，官網也公布排隊地點及時間。

每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年也是11月1日早上11點開放訂位，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。除夕以外的其他時間，也能利用網路訂位。業者提醒，完成預定後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲漢來海港農曆春節餐價表。（圖／取自漢來海港官網）

漢來海港春節期間餐費均有調漲，比平時假日多90~1000元，台北分店午晚餐費1380元起至2180元，下午茶990元；其他分店1180元起至1880元，下午茶890元。

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」11月11日開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

▲島語自助春節餐價表。（圖／取自漢來美食官網）

同屬漢來美食的島語自助餐廳，除夕至初五的訂位則是11月11日上午11:00開放預約，除夕當天的午餐與晚餐也是各分成2個時段，僅開放現場訂位、電話訂位，其他時間增加網路訂位，每位收取訂金500元（含0-12歲兒童），訂位後請留意訂金付款簡訊。餐費則是比平時假日多600至1100元。詳細的餐價與訂位方法可上官網查詢。

▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」明年1月漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」今年1月才漲價，近日官網再度預告明年1月3日調漲餐費，由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。

目前饗 A Joy是國內的Buffet天花板，平日、假日午餐皆為3280元，平、假日晚餐則是3880元，由於文華Café「週末午間鮮．吃．吧」只供應午餐，這次餐費調漲後，最貴的3380元超越了饗 A Joy的3280元，讓Buffet午餐價格再寫新天價。

