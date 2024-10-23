壽司之神嫡傳弟子！鮨增田台北店明年1月熄燈　業者臉書親曝原因

▲「鮨增田台北」明年1月熄燈。（圖／文華精品提供）

記者黃士原／台北報導

位於文華精品的「鮨增田台北」，是壽司之神得意門生增田勵，2019年來台開設的餐廳，在即將屆滿5周年之際，業者卻在臉書粉專宣布，由於主廚合約即將結束及公司營運調整，將於明年1月停止營業。

東京名店「鮨增田（鮨ます田）」創辦人兼主廚增田勵，曾在「數寄屋橋次郎」工作9年，是壽司之神小野二郎的得意門生，2015年首度拿到米其林一星，2017年奪得二星。

▲壽司之神得意門生增田勵（右）與台北駐店主廚小杉秀樹。（圖／鮨增田提供）

增田勵2019年受邀來台開設台北店，為了能全心投注，竟先把鮨增田東京本店結束營業，副主廚小杉秀樹及廚師團隊全都移師台北，並由小杉秀樹擔任台北駐店主廚。隔年開始，就一直被《米其林指南》選為餐盤餐廳（2020-2021）及入選餐廳（2022-2024）。

▲為了能原汁原味重現東京本店的味道，台北店使用的食材幾乎從日本空運來台。上圖為鮪魚中腹。（圖／記者黄士原攝）

為了能原汁原味重現東京本店的味道，台北店使用的食材幾乎從日本空運來台，而且不會為了配合台灣人口味而有所調整。使用的醋飯，則是混合2至3款的日本米以及2種醋，每天必須依照季節、天氣變化與米的品質，去做米種和比例的調整，並在製作過程中細細斟酌水量，以及米飯炊煮後的膨度。

▲「鮨增田台北」歇業公告。（圖／取自鮨增田Sushi Masuda Taipei臉書）

鮨增田台北開幕隔年就遇到新冠肺炎重創餐飲市場，好不容易撐過疫情，客人慢慢回流，業者今晚卻在臉書公布，由於主廚的合約即將結束，以及公司營運政策調整，餐廳將於明年1月起停止營業。

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店10／20熄燈。（圖／業者提供）

另外，小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店因租約到期，已於10月20日結束營業，由於這是品牌在台北市最後一家分店，以後台北人想吃就要跑到新北的林口店。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋主打吃到飽，肉品、海鮮、時蔬、火鍋料、甜點飲料、當季水果、哈根達斯等，都能無限享用，鍋底則是源自蒙古藥膳火鍋，共有6款口味，可任選2種組成鴛鴦鍋。2021年疫情期間，曾推出「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，備受網友熱議，當年還入選網路聲量前7大火鍋品牌。

